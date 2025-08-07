Diver rescatado después de sobrevivir durante 5 días en la cueva submarina ... y tuvo una primera solicitud increíble después de ser guardada

Un buzo fue rescatado milagrosamente después de cinco días atrapado en una cueva submarina.

Wang, de la provincia de Hunan en el centro de China, fue sacado del agua aparentemente ileso, pero tenía una solicitud muy específica.

2 Wang fue rescatado después de cinco días bajo el agua

2 Un equipo de rescate dijo que escucharon lo que sonó como golpes en la superficie de la cueva

Enterrado nueve metros debajo de la superficie, el entusiasta del buceo de 40 años vivía de una dieta de pescado crudo antes de ser asombroso.

Sobrevivió gracias a un bolsillo de aire que le permitió respirar en el agua.

Sus primeras palabras para sus rescatadores fueron: “¿Tienes un cigarrillo?”

Según los informes, desapareció solo cinco minutos después de caer en el río con un amigo, donde quedó atrapado en la compleja red de cuevas del agua.

Los policías iniciaron inmediatamente una operación de búsqueda con la ayuda del equipo de rescate de Xiangxi Shuguans y fuerzas policiales especiales, informa South China Morning Post.

Un equipo especializado llevó a cabo dos inmersiones profundas iniciales cuando escucharon lo que sonó como alguien golpeando las rocas.

Apagaron los motores de la embarcación para obtener una mejor escucha, pero el sonido no regresó.

En su tercera inmersión, vieron a Wang, cuyo suministro de oxígeno había caído a solo un cuatro por ciento en este momento, que se lanzó en el agua agitando su linterna.

Tian Yanglin, el capitán del equipo de rescate, dijo: “Ese momento fue su última oportunidad”.

Wang no sufrió heridas e incluso caminó hacia la ambulancia.

Su historia ha provocado una discusión generalizada en línea con muchos llamando a su rescate como un “milagro”.

Una persona dijo: “Nueve metros bajo el agua, Pitch Black, sobrevivieron durante cinco días. Increíble. Un verdadero milagro. Su mente no colapsó. ¡Qué increíble fuerza de voluntad!”

“Para sobrevivir cinco días y aún estar en buenas condiciones, no solo tiene suerte, es sobrehumano”, dijo otro.

Mientras que un tercero preguntó: “Debe haber sido negro en esa cueva. Me pregunto realmente, ¿cómo logró pescar?”

Esta no es la primera vez que un buzo ha sido rescatado vivo de aguas peligrosas.

En 2016, se encontró un buzo aterrorizado después de ser perdido en el mar durante más de 14 horas en aguas infestadas de tiburones.

Las imágenes increíbles mostraron que el jugador de 68 años fue arrojado en las olas frente a la costa de Australia antes de que se sienta a un lugar seguro.

Había estado explorando el naufragio del SS Yongala solo en el Coral Mar antes de que no pudiera regresar.

El buzo fue finalmente encontrado por un helicóptero de búsqueda frente a la costa de Queensland a más de 30 millas del naufragio.