Trump exige ‘conflicto’ en conflicto ‘CEO de Intel renuncia – RT World News

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exigió la renuncia del CEO de Intel, Lip-Bu Tan, luego de informes de sus lazos con China. Tan se hizo cargo del fabricante de chips en marzo mientras la compañía luchaba por recuperarse de la caída de las ventas.

En una publicación sobre Truth Social el jueves, Trump llamó a Tan “En conflicto” y dijo que debía renunciar.

“El CEO de Intel está muy en conflicto y debe renunciar, de inmediato. No hay otra solución a este problema”, escribió, sin elaborar.

La demanda de Trump siguió a una carta el miércoles del senador republicano Tom Cotton al presidente de la Junta de Intel, Frank Yeary, quien planteó preocupaciones sobre los supuestos lazos de Tan con Beijing. Cotton cuestionó la integridad de Tan y los riesgos de seguridad nacional planteados por sus presuntas inversiones en empresas chinas, incluidas algunas vinculadas con los militares, que fueron reportados por Reuters en abril.













El senador preguntó si la junta había requerido que Tan revelara completamente sus lazos y la desviación de las compañías, dados los fondos federales de Intel bajo un programa de defensa estadounidense. También marcó el papel anterior de Tan en Cadence Design, una firma de software de California que recientemente se declaró culpable de violar las leyes de exportación de los Estados Unidos al vender diseños de chips a la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China (NUDT).

“Según los informes, el nuevo CEO de Intel tiene vínculos profundos con los comunistas chinos”, publicó Cotton en X, vinculando la carta. “Las empresas estadounidenses que reciben subvenciones gubernamentales deben ser administradores responsables de los dólares de los contribuyentes y adherirse a estrictas regulaciones de seguridad. La Junta de Intel le debe a el Congreso una explicación”.

Intel y Tan no han respondido a las solicitudes de comentarios de los medios. Las acciones de Intel cayeron casi un 5% en la negociación previa al mercado después del puesto de Trump, aunque luego se recuperaron.

LEER MÁS:

China respalda a Brasil contra la ‘acoso’ de la tarifa estadounidense

La controversia se produce en medio de tensiones crecientes entre Washington y Beijing. Si bien ambas naciones han competido durante mucho tiempo en los sectores de tecnología y semiconductores, su rivalidad se convirtió en una guerra comercial a gran escala después de que Trump impuso aranceles radicales a las importaciones chinas a principios de este año, acusando a Beijing de prácticas comerciales injustas. Un acuerdo temporal retrasó la mayoría de las medidas hasta el 12 de agosto, pero esta semana Trump amenazó con aranceles adicionales sobre los lazos de energía de China con Rusia.

China ha criticado las amenazas arancelas de Trump por violar las reglas del comercio internacional.