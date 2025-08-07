El accidente aéreo en Kenia mata al menos 6 después de que el avión médico de Charity se estrella contra el vecindario y estalla en la bola de fuego

Seis personas han muerto después de que un avión de luz médica se estrelló contra una zona residencial en Kenia.

Los escombros fueron vistos esparcidos por la escena de la horrible tragedia mientras los dolientes acudían a la escena.

Los edificios fueron completamente destruidos en la vecindad del impacto.

El avión tomó del aeropuerto Wilson de Nairobi el jueves por la tarde.

El comandante de la policía local, Anthony Keter, dijo al periódico estándar que el incidente de terror ocurrió cerca de Morendat Farm en el lado noreste del lago Naivasha.

Los equipos de la Cruz Roja de Kenia se han desplegado en el sitio.

“Ahora estamos buscando cuerpos en los restos.

“Hasta ahora hemos recuperado cuatro cuerpos”, dijo un trabajador de la Cruz Roja en la escena.

Según los informes, el avión se estrelló contra un edificio antes de estallar en llamas, según los informes.

“Hemos perdido a cuatro personas, incluido el piloto … todo fue fatal”, dijo el comisionado del condado de Kiambu Henry Waula.

“La casa en la que aterrizó … dos personas también murieron”, dijo, y dos personas en el suelo estaban “gravemente heridas”.

Las imágenes de la escena mostraron a los rescatistas corriendo a la escena de la tragedia.

“El avión comenzó a arder mientras estaba en el aire”, dijo la residente Tasha Wanjira.

Otra residente, Irene Wangui, dijo que el “avión pasó por nuestro edificio sacudiéndolo”.

El CEO de AMREF Flying Doctors, Stephen Gitau, dijo que uno de sus placas había estado “involucrado en un accidente fatal hoy”.

No proporcionaron más detalles.

La organización ha dicho que está “cooperando plenamente con las autoridades de aviación relevantes y los equipos de respuesta a emergencias para establecer los hechos que rodean la situación”.

Amref con sede en Nairobi fue fundada en 1957 como los médicos voladores del este de África.

La causa del accidente sigue siendo desconocida.

Es la última tragedia de aviación desgarradora en los últimos meses.

El vuelo desafortunado de Air India fuera de Ahmedabad se estrelló poco después del despegue en junio.

El trágico incidente cobró al menos 260 vidas.

