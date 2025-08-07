Lula y Modi retroceden las tarifas de los Estados Unidos – RT World News

Los líderes de Brasil e India han acordado fortalecer los lazos bilaterales y expandir la cooperación

Los líderes de Brasil e India han reafirmado su apoyo al multilateralismo y el comercio justo en respuesta a la eliminación de los aranceles estadounidenses, según una declaración del gobierno brasileño.

El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva realizó una llamada telefónica de una hora con el primer ministro indio Narendra Modi el jueves para discutir las perspectivas económicas globales y las crecientes tensiones comerciales.

Ambos líderes reafirmaron la importancia de “Defender el multilateralismo y la necesidad de enfrentar los desafíos globales actuales”, Mientras explora la integración más profunda entre las dos naciones, según el comunicado.

Las conversaciones se produjeron después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso una tarifa del 50% sobre los bienes brasileños el 30 de julio, citando el enjuiciamiento del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se enfrenta a un juicio por supuestamente consignar un golpe de estado después de su derrota electoral de 2022. Trump acusó a Brasilia de persecución política y llamó a la nación BRICS una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Brasil condenó la medida como un intento ilegal de interferir en sus asuntos internos. China respaldó a Brasil, denunciando lo que llamó “Bullying” por los Estados Unidos.













El miércoles, Trump anunció un arancel del 50% sobre las importaciones indias a partir de finales de agosto, citando el comercio petrolero del país con Rusia. Nueva Delhi criticó el movimiento como “Injusto, injustificado e irrazonable” y prometió defender sus intereses nacionales.

Trump ha acusado repetidamente a los miembros de BRICS de tratar de socavar el dólar estadounidense y ha amenazado con aranceles adicionales del 10%. El grupo económico ha rechazado el reclamo y argumentó que la propia política exterior de Washington socava el respaldo verde.

BRICS, que fue formado por Brasil, Rusia, India y China en 2006, con Sudáfrica uniéndose cuatro años después, se ha expandido desde entonces y ahora supera el G7 en el PIB combinado.

Trump también ha amenazado con aranceles más amplios en los socios comerciales de Rusia para presionar a Moscú para que acepte un alto el fuego en el conflicto de Ucrania. Moscú ha rechazado las amenazas, diciendo que las naciones soberanas son libres de elegir sus propios socios comerciales.

Lula le dijo a Reuters esta semana que planea proponer una cumbre de BRICS para coordinar una respuesta conjunta a la presión comercial de Washington.