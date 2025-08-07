Papá afirma que estaba prohibido de £ 4,000 TUI Holiday con familia debido a un pequeño problema con el pasaporte, ¿puedes detectarlo?

Un padre afirmó que estaba prohibido de unas vacaciones de £ 4,000 tui por un pequeño defecto en su pasaporte.

Jimmy Gould había estado “emocionado” de volar con su pareja y su familia hasta el punto de acceso navideño de Lanzarote, España.

4 Un papá afirma que su familia se vio obligada a pasar sus vacaciones de £ 4,000 sin él Crédito: Kennedy News

4 Su pasaporte tenía un pequeño defecto que le impedía abordar Crédito: Kennedy News

4 Jimmy Gould estaba “emocionado” de volar con su novia y su familia Crédito: Kennedy News

Pero una pequeña falla con su pasaporte en el aeropuerto de East Midlands significaba que no podía unirse a ellos para su descanso al sol.

El hombre de 48 años dijo que había una “pequeña lágrima” en el folleto cuando se arrancó una vieja pegatina de embarque.

Esto significaba que el documento estaba demasiado “dañado” para que pudiera abordar el avión.

Su compañero de 35 años y tres niños “llorando” tuvieron que salir de vacaciones sin él.

Una foto muestra una pequeña lágrima blanca sobre parte de la cara de Jimmy en la foto duplicada del pasaporte.

Aquí había sido donde se retiraba la pegatina de embarque.

Jimmy afirma que fue uno de los miembros del personal de internado quien se quitó la pegatina, no él.

Un portavoz de TUI dijo que no se permitirían pasaportes con calcomanías.

Sin embargo, agregaron que los agentes de East Midlands están entrenados para no quitarse las pegatinas por sí mismos.

Jimmy, de Wolverhampton, dijo: “Es una pesadilla total y estoy absolutamente humeante.

Southwest para cortar vuelos al punto de acceso de vacaciones desde el 4 de septiembre, ya que los clientes no pueden reservar boletos

“Estoy sentado solo en casa mientras están en Lanzarote destripado y todos quieren volver a casa debido a la situación.

“Un año [passport officials] Pon una pegatina en la página de fotos duplicadas. He estado fuera durante seis o siete años sin ningún problema.

“Llegué al aeropuerto y pasé todos los pasaportes y [a staff member] Tetó la pegatina directamente y ella arrancó la página. Es una pequeña lágrima.

“Literalmente arrancó mi pasaporte frente a todos y dijo ‘No puedes ir’.

“No puedo creer que ella simplemente se sentó allí y arrancó mi pasaporte en lugar de darme la opción de arrancarlo correctamente para que no lo hubiera marcado.

“Ella me miró y dijo ‘esto está dañado y no puedes usar este pasaporte ahora’.

“Es una pequeña marca y la otra página está bien. Mis hijos comenzaron a llorar una vez que se dieron cuenta de que su padre no podía ir.

“Quieren a su padre allí. Es terrible y estoy absolutamente devastado.

“Estaba muy emocionado de hacer recuerdos con mi familia este verano. Mi hija tiene siete años y debería estar jugando en la piscina con ella, pero en su lugar estoy atrapado en casa por mi cuenta.

“Son miserables queriendo a su padre allí. Tenemos unas vacaciones al año y te emocionas”.

Intentó solicitar un pasaporte de emergencia, pero terminó atrapado en casa y obligado a saltar el viaje.

Su novia Zowie dijo: “Las vacaciones se han arruinado. La experiencia ha sido horrible ya que nunca vamos a ningún lado a menos que estemos juntos.

“Estoy ansioso y preocupado por estar en un país extranjero por mi cuenta con tres hijos y ha cambiado totalmente la atmósfera.

“Todo lo que dinero desperdiciado y todos los meses ahorrando para irse juntos para terminar separados “.