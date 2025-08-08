El primer ministro israelí ha insistido en que su país no gobernará el enclave palestino después de enrutar Hamas, dejando la tarea a las naciones árabes.

Israel no tiene la intención de establecer su propio órgano de gobierno en Gaza después de que su campaña militar contra Hamas concluya y preferiría ver a los vecinos árabes asumir la responsabilidad del enclave palestino, según ha declarado el primer ministro Benjamin Netanyahu.

En una entrevista con Fox News el jueves, se le preguntó a Netanyahu si Israel tomaría el control de toda la franja de Gaza. Él respondió: “Tenemos la intención de, para garantizar nuestra seguridad, eliminar a Hamas allí, permitir que la población esté libre de Gaza [Hamas] y pasarlo a la gobernanza civil que no sea Hamas y que nadie defienda la destrucción de Israel “.

Netanyahu insistió en que Israel no “Quiero mantenerlo [Gaza]” sino más bien “Tenga un perímetro de seguridad”.

El primer ministro agregó que “No queremos estar allí como un órgano de gobierno, queremos entregarlo a las fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente”.













Israel controló a Gaza desde 1967 hasta su retirada unilateral en 2005.

A principios de este mes, varios medios de comunicación israelíes informaron que Netanyahu había dicho a los ministros que buscaría el respaldo del gabinete para un plan para ocupar completamente Gaza, a pesar de las objeciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (ADF).

El estado judío y el grupo militante acordaron un alto el fuego frágil de tres etapas en enero, solo para que Israel reanudara la acción militar en marzo en medio de recriminaciones mutuas con Hamas. Desde entonces, los dos beligerantes se han involucrado esporádicamente en conversaciones, que no han logrado dar ningún avance.

En febrero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso un plan que imaginaba la reubicación de la población de Gaza a los estados vecinos de “Gran riqueza”.

Un grupo de naciones árabes rechazó la propuesta poco después, al igual que Rusia.

El conflicto entre Hamas e Israel estalló en octubre de 2023 después de un ataque sorpresa de Hamas en el sur de Israel dejó a unas 1,200 personas muertas y 250 rehenes. Según el Ministerio de Salud controlado por Hamas de Gaza, la campaña militar israelí ha matado a más de 60,000 palestinos, en su mayoría civiles.

La ONU, las múltiples organizaciones humanitarias y varios gobiernos europeos han acusado a Israel de áreas residenciales indiscriminadas y evitando que la ayuda humanitaria llegue a la población del enclave.