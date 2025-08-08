Familia masacrada de supervivencia de máscara de payaso después de irrumpir en casa con juerga de terror antes de 4 meses

Una supervivencia sádica que mató a una familia entera después de irrumpir en su casa fue encontrado muerto después de una cacería humana de cuatro meses.

Los videos escalofriantes de Tiktok del asesino en masa, publicados en las semanas posteriores al ataque, lo mostraron riendo maníacamente ante la cámara mientras usaba una espeluznante máscara de payaso.

7 Alexander Meisner, un nacional Kazajh de 61 años, masacró a una familia alemana entera, incluidos un adolescente y sus padres.

Alexander Meisner, un nacional Kazajh de 61 años, masacró a un alemán entero familia incluyendo un adolescente y sus padres.

Meisner, mismo padre de cinco y abuelo, ingresó a la casa de la familia Schulze en la aldea de Renania de Weitefeld en las primeras horas del 6 de abril.

Llevó a cabo el asalto malvado en la noche de la noche armado con un cuchillo y una pistola.

Nadine Schulze, una empleada de 44 años de carnicero local, pudo llamar a la policía y gritar por ayuda por teléfono cuando Meisner entró en la casa.

Momentos después, Meisner la apuñaló y mató a tiros.

La policía respondió rápidamente a la inquietante llamada y corrió a la casa.

Encontraron el cuerpo sin vida de Nadine junto a su esposo Kai y Kilian de 47 años, el hijo de 16 años de la pareja.

Los tres habían sufrido lesiones fatales por las heridas de disparos y las puñaladas.

Según los informes, parte de la familia se encontró condenados con lazos de cable.

Meisner, ahora apodado el “Westerwald Killer” ya había logrado escapar de la escena.

Se cree que huyó por una ventana y rápidamente se convirtió en el foco de una cacería humana internacional cuando fue nombrado como sospechoso principal.

La policía había emitido una orden de arresto junto con una recompensa de hasta € 10,000 (£ 8,500) que conducen a su captura.

Interpol también confirmó que se había emitido un aviso rojo para su arresto después de una solicitud de las autoridades alemanas.

Luego, el 26 de abril, casi tres semanas después de los asesinatos, se compartieron varios videos horribles de Meisner en línea.

Uno mostró al hombre de manera maníacamente riéndose mientras miraba a la cámara mientras llevaba una máscara de payaso.

Otro publicado el mismo día lo mostró despojado de su ropa interior y vertiendo cubos helados de agua helada sobre su cabeza.

Las autoridades aún no están seguros de si Meisner estaba detrás de los clips que se publicaron en Tiktok o si fueron publicados en su nombre.

Esto se debe a que su cuerpo se encuentra a menos de 2,000 pies de la casa de Schulze el 5 de agosto.

Los policías dijeron que el cadáver muy descompuesto estaba parcialmente oculto en un submarino en una tierras de cultivo pantanosas entre Weitefeld y Neunkhausen en Altenkirchen.

También se encontró un arma de fuego próximo a sus restos.

Los detectives dijeron debido a la condición del cuerpo que es casi imposible determinar una causa exacta de muerte o cuando Meisner realmente murió.

Todavía están investigando si se quitó la vida, murió a causa de sus heridas durante la juerga del asesinato o enfrentó otra desaparición sombría.

Meisner era un criminal conocido para la policía, ya que anteriormente había pasado un tiempo en la cárcel por golpear y apuñalar a su ex esposa.

Fue sentenciado a cuatro años y nueve meses en prisión en 2011 después de intentar asesinar a su ex esposa, Theresa.

Se dice que Meisner solo detuvo el ataque después de que uno de sus hijos le impidió encontrar otro cuchillo.

Vecinos También había advertido sobre el comportamiento de Meisner en los años previos a la masacre familiar.

Melanie Hoechtlen dijo que lo denunció por acoso en octubre de 2023.

Ella le dijo Bild: “Se emboscó a mi perro y a mí en el camino. Luego se acercó y le preguntó si podía lamerme.

“Lo denuncié en ese entonces. Dijo que había sido un luchador solitario en su tierra natal de Kazajstán y sabía cómo sobrevivir en el bosque durante semanas”.

La policía ha anunciado que han terminado sus investigaciones en los asesinatos ahora que se ha encontrado el cuerpo de Meisner.

Mario Mannweiler, fiscal público mayor, concluyó: “El hecho de que el paradero del presunto autor permaneció desconocido durante meses nos ha molestado.

“El hecho de que el sospechoso ya no está vivo era una opción obvia por muchas razones, pero sin un cuerpo, otras opciones tuvieron que ser seguidas. En cualquier caso, me siento aliviado de que esto haya llegado a su fin “.