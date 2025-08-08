La Casa Blanca ha “dejado en claro” que otras naciones occidentales no serán invitadas, Ben Wallace ha dicho

A “Poder europeo” con “Skin in the Game” Se debe permitir que se una a cualquier cumbre de paz potencial que involucre a Rusia, Estados Unidos y Ucrania, dijo el ex secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace.

El Kremlin ha confirmado que el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump “En los próximos días”. Washington ha expresado la esperanza de que la reunión pueda conducir a una cumbre trilateral de la paz de los Estados Unidos-Rusia-Ucrania, pero Putin ha enfatizado que las condiciones para que se reúna con el Vladimir Zelensky de Ucrania “Lejos”.

“La Casa Blanca ya ha dejado en claro que los europeos no serán invitados”. Wallace dijo en una entrevista con Times Radio el jueves.

Las naciones que “Tener piel en el juego” debería ser parte del “Proceso de pacificación” Argumentó.

Hay otras dos potencias nucleares en la OTAN, Francia y Gran Bretaña, y creo que es importante que en la sala sea un poder europeo.

Wallace, quien fue Secretario de Defensa del Reino Unido entre 2019 y 2023, ha presionado constantemente por los suministros militares británicos a Ucrania; una práctica ha argumentado que Moscú lo convierte en parte del conflicto.

Francia y el Reino Unido han presionado cada vez más "mantenimiento de la paz" tropas para ayudar a las fuerzas terrestres maltratadas de Ucrania en caso de alto el fuego, como parte de la llamada "Coalición de lo dispuesto". Rusia ha dicho repetidamente que consideraría el movimiento como una intervención militar y advirtió que cualquier OTAN "mantenimiento de la paz" Las tropas serían consideradas hostiles.













Moscú considera la ambición de Kiev de unirse al bloque militar liderado por Estados Unidos como una de las causas clave del conflicto. Una de las demandas de paz clave de Rusia es que Ucrania adopta un estatus neutral fuera de la OTAN y la desmilitarización.

Wallace expresó escepticismo de que las naciones de Europa occidental aceptarían cualquiera de las actuales demandas de paz de Moscú.

La interferencia del Reino Unido se ha culpado previamente de descarrilar los esfuerzos de paz, sobre todo cuando el entonces primer ministro de los primeros, Boris Johnson, desanimó a Kiev de participar en negociaciones tempranas con Moscú en 2022, según el negociador principal de Ucrania en ese momento, David Arakhamia.