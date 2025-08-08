Enorme gran dane aturde pasajeros aviones sentados en posición vertical en su propio asiento para tomar en la vista antes de elegir tomar una siesta

Home Internacionales Enorme gran dane aturde pasajeros aviones sentados en posición vertical en su...

By
Jonathan Burgos
-
1
0
Es el aire del perro. . . Un gran danés lleva su entorno durante un vuelo a la costa.

Los compañeros pasajeros se sorprendieron al ver al gigante blanco y negro Horus sentado en posición vertical en su propio asiento en el avión.

2

Un gran danés aturdió a los pasajeros al sentarse en su propio asiento en el aviónCrédito: Tiktok
Gran danés en el avión.

2

El perro luego decidió tomar una siesta, descansando la cabeza en el regazo de su maestroCrédito: Tiktok

El perro parecía completamente a gusto en el vuelo de Viva Aerobus desde la Ciudad de México hasta el complejo de playa de Puerto Vallarta.

Pasó la mayor parte del viaje de 90 minutos en posición vertical antes de decidir tomar una siesta, descansando la cabeza en el regazo de su maestro.

Aunque sorprendido por su tamaño, otros volantes estaban más sorprendidos por su impecable cortesía.

Uno bromeó: “Se comportó mejor que los niños a bordo.

“Lo tomaría cualquier día”.

Otro dijo: “Aparte de todo el babeo, él era el pasajero de avión perfecto”.

Todo eso a 30,000 pies. . . Dale a ese perro callejero una ronda de Paws AP.

Fuente

