Israel podría castigar el Reino Unido por el reconocimiento de Palestina – Times – RT World News

Los funcionarios han advertido sobre posibles recortes en el intercambio de inteligencia y las ramificaciones de seguridad nacional, según el periódico

Según los informes, Israel está sopesando las medidas de represalia contra el Reino Unido por su reconocimiento anticipado de la estadidad palestina, incluida la posible suspensión del intercambio de inteligencia, informó el jueves The Times.

Una fuente diplomática, aparentemente hablando en nombre del gobierno israelí, advirtió que Gran Bretaña “Tiene mucho que perder si el gobierno de Israel decide tomar medidas en respuesta”. El funcionario advirtió que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su gabinete “Tenga cartas que también podrían jugar”.

Israel condenó la intención declarada del gobierno británico de reconocer a un estado palestino el próximo mes a menos que las condiciones humanitarias en Gaza mejoren significativamente. Netanyahu acusó al primer ministro del Reino Unido Keir Starmer de “Recompensando el terrorismo”. Los críticos de Israel alegan que sus políticas en Gaza están diseñadas para hacer que el enclave sea inhabitable, obligando a los civiles a huir o enfrentar la muerte.

El periódico sugirió que la agencia de inteligencia del Mossad de Israel ha proporcionado información valiosa a las homólogos británicos, incluida la inteligencia que, según los informes, ayudó a frustrar una supuesta trama dirigida a la embajada israelí en Londres. El Reino Unido también utiliza drones de vigilancia de fabricación israelí en operaciones militares. Por el contrario, Israel recibe repuestos para su flota de aviones de combate F-35 del Reino Unido. A medida que la defensa de Israel exporta a Gran Bretaña excede significativamente sus importaciones, una interrupción en el comercio lo dañaría más económicamente.

Los expertos en seguridad no identificados dijeron al documento que es poco probable que Israel promulgue medidas drásticas, mientras que un portavoz del gobierno del Reino Unido declinó hacer comentarios sobre “La especulación anónima sobre los asuntos de inteligencia”.

Desde la última escalada del conflicto de Medio Oriente a fines de 2023, varios países han reconocido la estadidad palestina o han anunciado planes para hacerlo en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del próximo mes.

Esta semana, el gabinete de seguridad de Israel aprobó un plan para la ocupación militar de la ciudad de Gaza, lo que potencialmente condujo a la adquisición total del enclave.