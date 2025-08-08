El pasajero de crucero se fue ‘abierto’ como el tobogán acuático en el icono de los mares que se rompe que envían agua vertiendo sobre cubierta

Un pasajero fue “abierto” cuando una orilla de vidrio se rompió a bordo de un enorme crucero.

Una sección de deslizamiento en el icono del parque acuático récord de los mares estalló justo cuando un niño estaba bajando por ella, según las cuentas de testigos oculares.

4 El agua se dejó brotar del tobogán Crédito: x / @jimmuldoon

4 Se podía ver un agujero afilado en el costado del tobogán Crédito: x / @saunir6

4 El accidente ocurrió en el ícono de los mares de Royal Caribbean Crédito: Getty

Un pasajero informó que la “pierna y espalda del niño fueron abiertas bastante mal” por el mal funcionamiento peligroso el jueves.

No ha habido confirmación oficial sobre el alcance de las lesiones.

No está claro de dónde navegaba el crucero hacia y desde él.

El icono de los mares es un crucero colosal con el parque acuático en el mar más grande del mundo.

