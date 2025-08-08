Home Internacionales El pasajero de crucero se fue ‘abierto’ como el tobogán acuático en...

El pasajero de crucero se fue ‘abierto’ como el tobogán acuático en el icono de los mares que se rompe que envían agua vertiendo sobre cubierta

Un pasajero fue “abierto” cuando una orilla de vidrio se rompió a bordo de un enorme crucero.

Una sección de deslizamiento en el icono del parque acuático récord de los mares estalló justo cuando un niño estaba bajando por ella, según las cuentas de testigos oculares.

4

El agua se dejó brotar del tobogánCrédito: x / @jimmuldoon
Tablero de aguas dañado en un crucero.

4

Se podía ver un agujero afilado en el costado del tobogánCrédito: x / @saunir6
Vista trasera del icono del crucero Seas.

4

El accidente ocurrió en el ícono de los mares de Royal CaribbeanCrédito: Getty

Un pasajero informó que la “pierna y espalda del niño fueron abiertas bastante mal” por el mal funcionamiento peligroso el jueves.

No ha habido confirmación oficial sobre el alcance de las lesiones.

No está claro de dónde navegaba el crucero hacia y desde él.

El icono de los mares es un crucero colosal con el parque acuático en el mar más grande del mundo.

Diapositivas de agua en el icono de los Seas Cruise.

4

Se deslizó por agua en el Thrill Island Waterpark a bordo del Royal Caribbean Icon of the Seas Cruise Ship en Portmiami en Miami, Florida, EE. UU., El jueves 11 de enero de 2024. El ícono de los mares, el crucero más grande del mundo, se sienta a su veloz para su viaje de ancho el 27 de enero. Fotógrafo: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg a través de Getty […]Crédito: Getty





