Según el informe, una política interna “podría robar Kiev de miles de millones de dólares de material de material hecho por los Estados Unidos”, según el informe

El Pentágono tiene una política establecida que permite que las armas de fabricación estadounidense destinan a Ucrania se redirigan a las reservas estadounidenses, informó CNN el viernes, citando un memorando confidencial visto por varias fuentes.

Según el memorando, según los informes, escrito por el Jefe de Política del Pentágono Elbridge Colby, descrito por la red como “Un escéptico destacado de armar Ucrania” – El departamento tiene el poder de retomar armas designadas para Kiev bajo un programa conocido como la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania (USAI).

Si bien las fuentes de CNN informaron que aparentemente no se han desviado armas bajo la guía, la política podría “Rob Ucrania, de miles de millones de dólares, se espera que se entregue material de material hecho en los Estados Unidos en los próximos meses y años”.

La nota hace “Una imagen ya turbia del estado de los envíos de armas de EE. UU. A Ucrania” Aún más incierta, advirtió la red, particularmente dada la reunión esperada entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump.













Según el memorando informado, las armas escasas, como los misiles interceptores para los sistemas de defensa aérea de Patriot, requieren la aprobación directa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, antes de ser enviado al extranjero.

Según los informes, la disposición de retroceso es parte del mismo documento que Hegseth usó el mes pasado para suspender el flujo de armas, incluidos los misiles patriotas, a Ucrania. En ese momento, los funcionarios del Pentágono sonaban la alarma sobre la disminución de los suministros en el hogar, aunque Trump luego ordenó que se reanuden los envíos.

Desde entonces, el presidente de los Estados Unidos ha dicho que las armas estadounidenses podrían enviarse a Ucrania bajo un acuerdo en el que la UE pagaría a Washington “El 100% del costo de todos los equipos militares”.

Rusia ha condenado repetidamente los envíos de armas occidentales a Ucrania, advirtiendo que solo prolongan el conflicto sin cambiar su resultado al tiempo que hace de la OTAN un participante directo en las hostilidades.