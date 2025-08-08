Carnicería de vacaciones con miles de personas varadas y dos muertos después de que Gale Force Winds Batter Grecia y cerrados Ferries

Miles han quedado varados y dos muertos después de que los vientos de la Fuerza Gale han golpeado a Grecia.

Los planes de viaje se han interrumpido por cientos de turistas con destino a las islas de hotspot de vacaciones, incluidas Mykonos y Naxos.

Se ha emitido una prohibición de navegación, ya que las autoridades han instado a los viajeros a buscar rutas alternativas.

Los ferries para Syros, Tiros y la popular isla de fiesta Mykono no tendrán lugar, mientras que las rutas programadas de Pireo el sábado partirán según lo planeado.

Sin embargo, la restricción no se aplica a los transbordadores que se dirigen hacia y desde las cercanas Islas Sarónicas del Golfo.

Mientras tanto, dos turistas vietnamitas murieron en el mar en Grecia el viernes, dijo el Galia Costera cuando Gale-Force Winds azotó la isla.

“Eran turistas vietnamitas en un grupo de cruceros. La mujer cayó en el agua y el hombre aparentemente trató de salvarla”, dijo.

Si bien el cuerpo de la mujer ha sido recuperado, las autoridades todavía están buscando el hombre.

El Ministerio de Protección Civil dijo que las ráfagas de viento alcanzarían 88 kilómetros (54 millas) por hora, especialmente en el sur del Egeo y el mar de Creta, lo que provocó un caos de viaje para miles de turistas.

La guardia costera dijo que la mayoría de los ferries no podían partir a programado desde Pireo y otros puertos de Atenas, especialmente a las Islas Cyclades o Dodecanesas.

Varios transbordadores planeados fueron cancelados mientras que otros fueron pospuestos.

Las conexiones marítimas con las islas sarónicas cerca de Atenas, incluidas Aegina, Hydra, Poros y Spetses, y el Mar Iónico no se ven afectados, agregó.

El Observatorio Nacional de Atenas en una declaración también advirtió que había un “potencial muy alto para incendios forestales impulsados por el viento”, particularmente en el este y el sur del país.

El alcalde de Atenas había cerrado el Jardín Nacional el jueves después de que un árbol cayó en una de las calles más concurridas de la capital, faltando por poco a los compradores.

Los vientos fuertes son comunes en Grecia en esta época del año.

