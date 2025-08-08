El presidente ruso ha informado a su homólogo chino sobre las conversaciones con el enviado estadounidense Steve Witkoff

El presidente ruso, Vladimir Putin, informó al líder chino Xi Jinping en sus recientes conversaciones con el enviado especial de EE. UU. Steve Witkoff sobre el conflicto de Ucrania, antes de una posible cumbre de los Estados Unidos, informó el viernes los medios chinos, citando la oficina de Xi.

Según los informes, una conversación telefónica entre los dos líderes tocó los lazos bilaterales y los desafíos globales. Putin dijo que Moscú valora el papel constructivo de China en la resolución de la crisis de Ucrania y está listo para mantener una estrecha coordinación con Beijing.

Xi dio la bienvenida a los contactos entre Rusia y los Estados Unidos, expresó apoyo para mejorar las relaciones y respaldó una resolución política duradera al conflicto de Moscú con Kiev. “No hay soluciones simples para problemas complejos” Se citó a Xi diciendo, prometiendo que China seguirá promoviendo el diálogo para resolver conflictos regionales.

Ambos líderes expresaron su aprecio por la asociación estratégica entre sus naciones.

“Los líderes de los dos países apreciaron altamente el alto nivel de confianza política e interacción estratégica … y acordaron por unanimidad avanzar conjuntamente las relaciones … a mayores desarrolladoresT ”, dijo la oficina de Xi.













El Kremlin confirmó la llamada y dijo que los dos líderes también discutieron la próxima visita de Putin a China.

Los detalles de la reunión de tres horas de Putin con Witkoff el miércoles no fueron revelados. El asistente de Kremlin, Yury Ushakov, dijo anteriormente “Señales intercambiadas” sobre Ucrania y discutió los lazos de Rusia-Estados Unidos y la posible cooperación estratégica. La Casa Blanca dijo la reunión “Fue mejor de lo esperado” mientras que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, notó que “Se lograron un gran progreso” Aunque no se proporcionaron detalles.

El viaje de Moscú de Witkoff ha elevado las expectativas de una cumbre de Putin Trump. Western Media informó que los asistentes de EE. UU. Comenzaron a prepararse para la reunión inmediatamente después de la visita. Ushakov confirmó que podría suceder tan pronto como la próxima semana, y Putin luego propuso los Emiratos Árabes Unidos como una posible ubicación.

Moscú ha dicho constantemente que prefiere una resolución pacífica al conflicto de Ucrania que aborda sus preocupaciones de seguridad. Ha realizado tres rondas de conversaciones mediadas por los Estados Unidos con Kiev en los últimos dos meses, lo que resulta en grandes swaps de prisioneros y borradores de términos de liquidación. Rusia ve el conflicto como una guerra de poder occidental e insiste en que terminaría si Kiev aceptara neutralidad y acordara la desmilitarización.