Crypto Bro rogó ‘llamar a mi madre’ y se sacudió después de que ‘torturó al millonario italiano en almohadilla de lujo con motosierra’

Un hermano criptográfico acusado de torturar a un millonario italiano con una motosierra hechizó a su compañero y suplicó hablar con su madre poco después de ser arrestado.

John Woeltz, de 37 años, fue sacado de su lujoso apartamento de Nueva York por policías en mayo.

6 Los oficiales de policía de Nueva York arrestan a John Woeltz Crédito: AP

6 John Woeltz aparece para la lectura de cargos en el Tribunal Penal de Manhattan Crédito: Reuters

6 Rápidamente renunció al nombre de su asociado William Duplessie esa tarde Crédito: ABC 7

6 Woeltz supuestamente había estado torturando sádicamente al cautivo Crédito: ABC 7

Se produjo después de que la víctima pudo escapar del apartamento de $ 40,000 al mes en Príncipe Calle.

La víctima le había dicho investigadores Era el ex socio de Woeltzpero su relación se había agriado y había regresado a Italia.

Pero los nuevos documentos judiciales han revelado las asombrosas consecuencias del arresto del Crypto Bro, que lo vio arrastrarse descalzo y en una bata de baño fuera de su casa.

Woeltz, originario de Kentucky, rápidamente renunció al nombre de su asociado William Duplessie esa tarde, informó el New York Post.

Le dijo a un detective: “Mi compañero es William Duplessie. Tenemos abogados pero no los conozco”.

Según los documentos de la Corte Suprema de Manhattan, Woeltz agregó: “Él es de aquí, es de Nueva York.

“Vivimos en la misma casa. Sí, él no estaba allí esta mañana”.

Los documentos lo muestran además de rechazar la oferta de los oficiales de pizza gratuita y alardear de que tenía “amigos detective”.

El hermano criptográfico pidió repetidamente hablar con su abogado, y luego pidió hablar con su madre.

Mientras fue entrevistado por un detective, dijo: “Me encantaría un abogado o una llamada telefónica, o algo así, pero gracias, no pizza.

Dentro de la brutal ola criptográfica de Francia con dedos picados, secuestros de camionetas de entrega y £ 10 millones de rescates

“Me encantaría entender por qué estoy aquí.

“He estado aquí tantas horas, no he podido llamar a un abogado o mis amigos detective, no he podido llamar a nadie”.

Unos minutos después del suyo, reveló el nombre de su compañero y le pidió un abogado.

Según los informes, suplicó: “¿Puedo recibir una llamada telefónica? Llame a mi madre y ella puede escribirla.

Su arresto se produjo después de que el millonario italiano logró escapar del apartamento.

Woeltz supuestamente había estado torturando sádicamente al cautivo.

Según los investigadores, ató a la víctima con cables eléctricos y usó electrocuciones para torturarlo.

También supuestamente lo compitió con los pies en el agua y amenazó con cortarse las extremidades con una motosierra.

Según los informes, Woeltz incluso tomó la polaroides de la víctima torturada, según los policías.

Fue acusado de dos cargos de asalto, secuestro, encarcelamiento ilegal y posesión criminal de un arma de fuego.

Los registros judiciales muestran además que Woeltz dijo a los oficiales que estaba confundido por qué había sido acogido.

Él dijo: “No sé qué los provocaron que todos vinieron aquí, pero sé que apesta”.

Woeltz dijo además que había estado durmiendo cuando los policías irrumpieron en su departamento y que trabajó en “ciberseguridad”.

6 El inversor criptográfico supuestamente torturó a un italiano cautivo con una motosierra Crédito: ABC 7