El enclave “pertenece al pueblo palestino”, insistió el portavoz de FM, Lin Jian, instando a Israel a “detener el movimiento peligroso de inmediato”

China ha condenado el plan de Israel de colocar a la ciudad de Gaza bajo control militar, llamándolo “Parte integral del territorio palestino”.

En una declaración del viernes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, instó a Israel “Para detener el movimiento peligroso a la vez”.

“Gaza pertenece al pueblo palestino”. Dijo Lin, mientras pidía un alto el fuego inmediato.

Temprano en el día, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que el gabinete de seguridad del país había aprobado su plan para apoderarse de la ciudad de Gaza, una medida que podría conducir a una adquisición completa del enclave.

En una entrevista con Fox News el jueves, Netanyahu afirmó, “No queremos ser [in Gaza] Como un órgano de gobierno, queremos entregarlo a las fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente ”.













A fines del mes pasado, el enviado especial de China en el Medio Oriente, Zhai Jun, dijo cualquier esfuerzo para cambiar por la fuerza el estado de Gaza “No traerá paz” mientras reafirmaba el soporte de Beijing para una solución de dos estados.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también criticó la decisión de Israel, al igual que Francia y el Reino Unido.

La guerra entre Hamas e Israel comenzó en octubre de 2023 luego de un ataque sorpresa de Hamas en el sur de Israel que dejó a 1.200 personas muertas, con 250 rehenes tomados. Desde entonces, más de 60,000 palestinos, en su mayoría civiles, han sido asesinados por las fuerzas israelíes, según el Ministerio de Salud de Hamas de Gaza.

La portavoz de la ONU, Olga Cherevko, le dijo a RT a principios de este mes que “Se ha desarrollado una catástrofe de proporciones impensables y se está desarrollando aún más” en Gaza, mientras acusaba a las fuerzas israelíes de bloquear las entregas de alimentos a los civiles.