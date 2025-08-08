Brit Girl, de 5 años, muere después de ser sacada de la piscina de las Islas Canarias en la tragedia de vacaciones familiares – el sol

Una niña británica de cinco años murió después de que la saquen inconsciente de una piscina.

El joven fue llevado de urgencia al hospital después de meterse en problemas mientras estaba en el piscina en un resort en Pájara, FuertaVentura, el miércoles.

2 Murió de graves consecuencias neurológicas causadas por ahogarse en la piscina en un hotel en Morro Jable Crédito: Getty

Murió de sus heridas causadas por ahogándose en la piscina en un hotel en Morro Jable, donde su familia estaba de vacaciones.

El trágico incidente ocurrió alrededor de las 1.20 p.m., cuando los servicios de emergencia recibieron informes que un salvavidas había sacado a un niño del agua.

Fue resucitada por uno de los socorristas en servicio antes de ser llevada al Hospital general en la isla.

Pero, debido a la gravedad de su condición, fue trasladada a otra isla en el archipiélago español para un tratamiento adicional.

Fue llevada en helicóptero al Hospital de la Universidad Materna y infantil de Las Palmas en Gran Canaria.

Médicos y enfermeras en el hospital lucharon en vano para salvar al joven.

Una ambulancia aérea, dos ambulancias de la carretera y policías locales se apresuraron al complejo turístico en la Avenida de Gran Canaria.

Su trágica muerte fue reportada por Canarias 1.500 kilómetros de Costa En las redes sociales hoy.

En un comunicado en Facebook, el grupo dijo: “La niña de cinco años que sufrió un episodio crítico de ahogamiento en la piscina de un hotel en Morro Jable murió hoy.

“La niña estaba pasando sus vacaciones en la isla de Fuerteventura con su familia, originaria de Inglaterra.

“Eran alrededor de las 1.30 de la mañana cuando la niña inconsciente fue sacada de la piscina.

“Los socorristas realizaron la CPR. El personal médico de una ambulancia de Suc y luego continuó brindando atención.

“Debido a la gravedad del caso, el helicóptero médico la evacuó con urgencia al Hospital de la Universidad de Materno Infantil.

“A pesar de los esfuerzos del equipo médico, la niña no pudo superar el dramático evento que le quitó la vida.

“Nos gustaría expresar nuestras condolencias y solidaridad a su familia. Por favor, cuide y supervise a sus hijos en el agua.

“Un episodio terrible y difícil, una vez más”.

Es la cuarta muerte de un menor ahogándose en las Islas Canarias en lo que va del año.

La asociación, que está dedicada a la prevención de tales incidentes, ha sido registrar el número de accidentes desde 2015.

Cuatro muertes es la cifra más alta registrada en la última década.

En mayo, un niño británico de cuatro años se ahogó en una piscina de hotel en Tenerife.

El horror desplegado en la ciudad turística de San Miguel de Abona en el Golf Del Sur.

Según la salida española Telecincoel niño fue rescatado de la piscina por un salvavidas pero no respondía.

Una enfermera del Servicio de Emergencia de las Islas Canarias (SUC) dio instrucciones de RCP por teléfono mientras los primeros en responder buscaban un desfibrilador.

Varios huéspedes del hotel, incluidas personas que se identificaron como médicos, también se apresuraron a ayudar.

2 El joven se metió en problemas mientras nadaba en la piscina en un resort en Morro Jable, FuertaVentura Crédito: Getty

