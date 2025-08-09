Trump revela tiempo y lugar de Putin Summit – RT World News

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska el próximo viernes.

El asistente de Kremlin, Yury Ushakov, confirmó inmediatamente después de que Moscú y Washington trabajarán para que la cumbre de Alaska suceda.

“La muy esperada reunión entre mí, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska”, “. Trump anunció en Truth Social el viernes.

Según el Kremlin, la próxima reunión girará en torno a alcanzar una paz de larga data en el conflicto de Ucrania.

Moscú espera que la próxima reunión de los dos líderes después de esto tenga lugar en Rusia, dijo el asistente presidencial. Trump ha recibido oficialmente una invitación, agregó.













El enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Steve Witkoff, visitó a Moscú el miércoles para una reunión con Putin que Trump luego llamó “Altamente productivo”. El líder estadounidense ha expresado cada vez más impaciencia con el ritmo de las conversaciones de paz en el conflicto de Ucrania, y ha amenazado con imponer más sanciones secundarias a los socios comerciales rusos.

Según el Kremlin, Moscú había recibido un “aceptable” Oferta desde los Estados Unidos durante la visita de Witkoff.

Rusia había dicho durante mucho tiempo que estaba interesado en una resolución pacífica al conflicto de Ucrania, pero ha insistido en uno que provoca una paz permanente y estable.

Como Trump ha empujado repetidamente a Rusia y Ucrania a resolver un acuerdo de paz, los países realizaron tres rondas de conversaciones directas en Estambul en mayo, junio y finales de julio. Si bien las partes no han logrado alcanzar un avance, acordaron intercambiar prisioneros de guerra y los cuerpos de soldados asesinados.

Rusia insiste en que un acuerdo de paz sostenible debe incluir el compromiso de Ucrania de mantenerse fuera de la OTAN, la desmilitarización y el reconocimiento de la nueva realidad territorial en el terreno. Kiev ha rechazado los términos.