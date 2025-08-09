Israel da la fecha límite simbólica del 7 de octubre de Gazans para evacuar la tira antes del ataque final para destruir a Hamas y salvar rehenes

Israel dará a civiles en Gaza hasta el 7 de octubre para evacuar antes de lanzar un asalto militar completo para destruir a Hamas.

El gabinete de seguridad israelí ha aprobado un plan que verá la marcha de las FDI a través de la ciudad de Gaza en un impulso final para eliminar al grupo terrorista y asegurar a los rehenes restantes.

Tendencias improvisadas para palestinos desplazados vistos en las afueras de la ciudad de Gaza

Los soldados israelíes organizan equipos militares cerca de la frontera con la tira de Gaza

Los soldados israelíes se paran alrededor de un tanque militar en Gaza

El 7 de octubre marca exactamente dos años desde que Hamas lanzó por primera vez un asalto malvado a los civiles israelíes que mató a más de 1,200 personas.

Los inquietantes asesinatos premeditados provocaron un conflicto mortal en Gaza cuando Israel respondió con ofensivas y misiles terrestres huelgas.

Los palestinos atrapados en la tira ahora diezmada han soportado disparos diarios, la falta de alimentos y la ayuda en los 24 meses posteriores, lo que provocó preocupación global.

Israel ha prometido continuar con sus ataques hasta que cada miembro del grupo terrorista de Hamas sea aniquilado.

En medio de una creciente presión internacional para que la guerra finalmente termine, Israel ha anunciado sus últimos planes para lograr sus objetivos en Gaza.

Las FDI han dicho que intentarán mover a toda la población en la ciudad de Gaza al sur de la franja antes de comenzar con un asalto.

Se dice que esto es más de un millón de residentes.

Se entiende ampliamente que el plan continuará en todas las regiones de la Franja de Gaza, debajo de él, está completamente bajo el control israelí.

El movimiento tiene como objetivo romper los últimos restos del control de Hamas en el enclave devastado por la guerra antes de entregarlo a las fuerzas árabes aliadas.

Los rumores de los planes habían causado controversia a principios de esta semana cuando el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, criticó la decisión como “incorrecta”.

Israel planea el nuevo asalto de Gaza después de un clip horrorizado de rehén israelí “cavando su propia tumba”

Pero el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió que la única forma de lograr una seguridad real para Israel era a través del control militar total del territorio restante de Gaza.

Dijo que su país estaba “bien en camino” para garantizar que Gaza “no represente una amenaza para Israel nuevamente”.

A pesar de autorizar una ocupación militar completa, Netanyahu enfatizó que Israel no tiene la intención de restablecer el gobierno a largo plazo sobre Gaza.

En cambio, planteó la idea de transferir el control a los estados árabes o “una administración civil alternativa que no es Hamas ni la autoridad palestina”.

Netanyahu dijo Fox News El jueves: “Tenemos la intención de garantizar nuestra seguridad, eliminar a Hamas allí y transmitirla al gobierno civil que no sea Hamas y que nadie que defienda la destrucción de Israel.

“Queremos liberarnos y liberar a la gente de Gaza del terror terror de Hamas”.

Plan de cinco pasos

El gabinete de Israel también firmó con cinco principios rectores para concluir la guerra, una hoja de ruta que no deja espacio para el compromiso con Hamas.

En primer lugar es el desarme de Hamas.

Israel ha dejado en claro que el grupo terrorista debe ser despojado de sus armas por completo, no solo debilitado, sino desmantelado, para evitar cualquier futuro ataques contra civiles israelíes y para romper el dominio militar de Hamas en Gaza.

El regreso de todos los rehenes, tanto vivos como muertos, es un pilar no negociable del plan.

Los líderes israelíes han enfatizado que no se aceptará ninguna resolución a menos que incluya el regreso seguro de cada cautivo celebrado en Gaza.

Primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con el parlamento de Israel, en Jerusalén

El humo se eleva después de que Israel atacó el área cerca de Abbas Junction en la ciudad del oeste de Gaza

Miles de palestinos acuden al área donde los paquetes de ayuda humanitaria aterrizan sobre la ciudad del oeste de Gaza

Alrededor de 50 rehenes todavía se llevan a cabo en Gaza, con funcionarios que estiman que solo 20 están vivos.

Las negociaciones para su liberación se rompieron en julio, y con cada día que pasa, la presión se acumula.

Videos impactantes de rehenes frágiles y niños hambrientos han alimentado la indignación mundial, incluso cuando Israel insiste en que Hamas está acaparando la ayuda para alimentar a sus propios luchadores.

Otro principio central es la desmilitarización de la tira.

Más allá de solo desarmar a Hamas, Israel busca eliminar toda la infraestructura terrorista, desde fábricas de armas hasta túneles subterráneos, que han convertido a Gaza en una plataforma de lanzamiento para ataques.

El objetivo es crear una zona de paz de amortiguación, libre de cohetes, terroristas y amenazas.

Israel también insiste en mantener el control de seguridad sobre Gaza.

Si bien no tiene ganas de gobernar el territorio, tiene la intención de garantizar que ningún elemento hostil pueda reagruparse o reedir.

Eso significa una continua presencia militar israelí y supervisión, probablemente a través de un perímetro de seguridad, para evitar que Hamas o cualquier grupo similar regresen.

Finalmente, la guerra solo terminará una vez que esté en su lugar una administración civil alternativa, una que no es Hamas ni la autoridad palestina.

Israel quiere ver un órgano de gobierno neutral y funcional instalado, idealmente respaldado por estados árabes moderados, capaz de correr la vida cotidiana en Gaza sin representar una amenaza para los ciudadanos israelíes o habilitar el terror.

Esta visión tiene como objetivo crear un nuevo futuro para la gente de Gaza: libre del terror, la tiranía y la corrupción del gobierno de Hamas.

Los palestinos corren hacia paracaídas que transportan paquetes de ayuda en aire