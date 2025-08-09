Alemania suspende los suministros de armas a Israel sobre Gaza – RT World News

Berlín no enviará armas que podrían usarse en la nueva ofensiva militar del estado judío en el enclave palestino

Alemania ha suspendido las exportaciones de armas a Israel que podrían usarse en Gaza, luego de la aprobación del gabinete de seguridad del primer ministro Netanyahu de un plan para ocupar la capital del enclave palestino.

La Oficina del Primer Ministro israelí anunció el plan como parte de un impulso más amplio para desarmar a Hamas, desmilitarizar a Gaza y regresar a los rehenes a casa. Solo unas horas antes, Netanyahu dijo que tenía como objetivo obtener el control militar completo del enclave. La medida ha sido criticada como potencialmente poniendo en peligro a los rehenes israelíes en Gaza.

El canciller alemán Friedrich Merz ha enfatizado que si bien Berlín apoya la lucha del estado judío “Contra el terror de Hamas” Y prioriza el regreso de los rehenes israelíes, no está claro cómo el nuevo impulso militar logrará esos objetivos.

"En estas circunstancias, el gobierno alemán, hasta nuevo aviso, no autorizará a las exportaciones de equipos militares que puedan usarse en la Franja de Gaza". Dijo en un declaración en el sitio web del gobierno federal el viernes.













Agregó que Berlín es “Profundamente preocupado” Sobre el sufrimiento de los palestinos en Gaza, y enfatizó que en medio de la nueva ofensiva de Israel, ahora tiene una responsabilidad aún mayor garantizar que los civiles palestinos reciban ayuda humanitaria.

La ONU ha advertido cada vez más sobre una situación de alimento grave en el enclave y ha acusado al estado judío de obstruir el flujo de suministros humanitarios.

La oficina del primer ministro israelí ha dicho que Netanyahu llamó al líder alemán y expresó “Decepción con la decisión de Merz de embargar armas a Israel”.

“En lugar de apoyar la guerra justa de Israel contra Hamas”. Berlín es “Recompensar el terrorismo de Hamas por brazos embarazados a Israel”, la oficina dicho en una declaración sobre X el viernes.

El grupo militante atacó al estado judío en 2023, matando a unas 1.200 personas y llevando a más de 250 cautivos a Gaza.

El número de muertos de la posterior operación militar de Israel ahora ha superado a 61,000 palestinos, informó recientemente el Ministerio de Salud de Gaza.

Mientras detenía las exportaciones de armas a Israel por temor a daños civiles en Gaza, Merz ha presionado para una mayor ayuda militar a Kiev en el conflicto de Ucrania, una postura criticada por algunos en su propio partido y visto por Rusia como prolongación de las hostilidades.