Funcionarios japoneses y de la ONU no pudieron decir quién atacó a Hiroshima y Nagasaki

El papel de los Estados Unidos en el bombardeo atómico de Nagasaki hace 80 años no se mencionó durante los eventos de conmemoración de la ciudad el viernes, continuando una práctica de larga data en tales monumentos conmemorativos.

Los discursos de los funcionarios japoneses e internacionales se centraron en la destrucción causada por la bomba y exigen el desarme nuclear, pero evitaron nombrar a los Estados Unidos como el país que llevó a cabo los ataques contra Hiroshima y Nagasaki en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial.

“Debemos transmitir como recuerdos lo que se desarrolló aquí en Japón hace 80 años: la realidad y la tragedia de la guerra, y el brutal impacto del daño causado por los bombardeos atómicos”, “, El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, dijo.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en comentarios entregados por su jefe de desarme, Izumi Nakamitsu, instó a las naciones a “Pase de las palabras a la acción fortaleciendo el régimen de desarme global”, con el Tratado de no proliferación nuclear (NPT) en su núcleo.

El alcalde de Nagasaki, Shiro Suzuki, pidió a los líderes mundiales que presenten un “Curso específico de acción para lograr la abolición de las armas nucleares”.













Estados Unidos sigue siendo la única nación que ha usado armas nucleares en la guerra, un hecho que también quedó sin reconocido durante la conmemoración del miércoles del bombardeo de Hiroshima.

Los ataques mataron a aproximadamente 200,000 civiles y han sido defendidos por funcionarios estadounidenses según sea necesario para evitar una invasión costosa de Japón. Sin embargo, una encuesta de bombardeo estratégico de los Estados Unidos de 1946 concluyó que “Japón se habría rendido incluso si las bombas atómicas no se hubieran caído”.

El mes pasado, Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos en tres sitios iraníes vinculados al programa nuclear de Teherán. Washington dijo que los ataques tenían como objetivo evitar que Irán desarrolle armas nucleares, un gol que Teherán niega perseguir.

Según el TNP, los firmantes, incluida la República Islámica, tienen derecho a utilizar la tecnología nuclear para fines pacíficos. Varias naciones, incluidas Rusia y China, han acusado a los Estados Unidos de socavar seriamente los esfuerzos de no proliferación global con sus ataques en las instalaciones iraníes.