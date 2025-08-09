El plan de Sir Keir Starmer para reconocer a Palestina como estado es “loco”, el padre de la rehén Emily Hand ha criticado.
El padre Thomas, que dijo que él y su pequeña hija, serán traumatizadas para siempre antes del 7 de octubre, advirtió que solo servirá para “envalentonar” a Hamas.
Dijo que ahora viven constantemente con miedo a una repetición de la atrocidad, y advirtió a Gran Bretaña que reconoce a Palestina como estado es una “zanahoria” y “recompensa” para el grupo terrorista malvado.
Brave Thomas le dijo a The Sun: “Estoy sorprendido. Los gobiernos anteriores han acordado que no sería lo mejor para la paz.
“Es una recompensa acciones terroristas. Es absolutamente una locura”.
La semana pasada, Sir Keir describió la ruta del gobierno para reconocer a Palestina como estado la semana pasada.
El primer ministro prometió que el Reino Unido actuaría a fines de septiembre, a menos que Israel acepte un alto el fuego, permita la ayuda humanitaria en Gaza, detiene los planes de anexión de Cisjordania y se compromete a serias conversaciones de paz.
Pero Donald Trump, los rivales políticos del líder laborista y las familias de los rehenes se encuentran entre el coro de las voces que se mueven por la mudanza.
Thomas, de 65 años, agregó: “Toda la presión está en Israel: debe hacer esto o el Reino Unido reconocerá un estado palestino.
“Eso es como un palo para nosotros, pero es como una zanahoria para ellos. [They think] Continuemos con esta guerra.
“Eran dos días para un acuerdo de paz y luego [they] Salió con esta declaración y ese acuerdo de paz salió de la mesa.
“Los envalentona. Los refuerza. Es una decisión muy vergonzosa”.
Tallando lágrimas, Thomas insistió en que no se está haciendo lo suficiente para traer de vuelta a los 50 rehenes restantes, 20 de los cuales se cree que todavía están vivos.
Él cree que el plan de Sir Keir podría arrojar sus posibilidades de rescate en peligro.
Y Thomas dijo que él y su hija Emily, quienes pasaron 50 días en las garras de Hamas, temen que Hamas pudiera lanzar un ataque similar al 7 de octubre.
Emily, de 10 años, y su padre se encuentran entre innumerables inocentes que se han quedado permanentemente marcados por el horror indescriptible que fueron atacados ese día.
Pero a pesar del infierno que sufrieron, Thomas cree que su familia estaba entre las “afortunadas”.
Él dijo: “Tuve secuestrada a mi hija de ocho años durante 50 días, la madre de mis dos hijos mayores asesinó. Nos escapamos a la ligera.
“Uno de mis mejores amigos, Leanne Sharabi, y sus dos adolescentes, ejecutado.
“Ellos [Hamas] Tuve demasiados rehenes ese día, por lo que las órdenes fueron para matarlos. No te retrases más, solo matarlos.
“Había familias enteras aniquiladas.
“Declaraciones locas, pero solo perder a mi ex esposa y pensé que había perdido a mi hija, lo considero afortunado. Declaraciones locas”.
¿Habrá un acuerdo de paz?
A partir de agosto de 2025, un acuerdo de paz de Israel-Hamas duradero se cuelga en el equilibrio.
Un alto el fuego del 19 de enero vio a 25 rehenes israelíes y 1.900 prisioneros palestinos liberados, pero se derrumbaron el 18 de marzo después de que los ataques israelíes mataron a más de 400 en Gaza.
El impulso de tregua de 60 días respaldado por los Estados Unidos de julio tenía como objetivo el objetivo de los rehenes restantes y las conversaciones permanentes, pero se estancó en El Cairo.
Hamas exige un retiro israelí completo; Israel insiste en que Hamas desarme.
Con 90 palestinos asesinados en huelgas recientes y ambos lados cavaron en la seguridad, Hamas al terminar la guerra, los treadores.
Los mediadores ven Glimmers of Hope, pero la desconfianza y las líneas rojas de chocas mantienen la paz difícil de alcanzar.
Thomas, nacido en Dublín, que creció en Londres, viajó a Israel hace tres décadas para ser voluntario en un kibutz cerca de Gaza.
Tuvo dos hijos con su esposa Narkis antes de separarse y luego tuvo a Emily con una nueva pareja Liat, quien murió de cáncer de seno cuando Emily tenía dos años.
Narkis, de 52 años, fue asesinado el 7 de octubre cuando 400 matones de Hamas se arrastraron a través del Be’eri Kibbutz.
Emily estaba en una pijamada en la casa de un amigo cuando fue arrebatada y Thomas sobrevivió al barricarse dentro de una habitación segura durante 19 horas.
El joven, que fue sacado de casa a casa por los combatientes de Hamas durante las batallas de armas con las tropas israelíes, cumplió nueve años mientras estaba en Gaza antes de su liberación.
Se topó con los brazos abiertos de su padre después de 50 días en cautiverio traumatizado y roto.
Ahora, Thomas, Thomas, dijo que Emily se verá afectada para siempre por su terrible experiencia, y que ya no puede protegerla de la inhumanidad que los rehenes todavía están sufriendo.
La semana pasada, Warped Hamas lanzó imágenes desgarradoras de dos rehenes hambrientos, pálidos y rotos: Evyatar David, 24, y Rom Braslavski, 21.
“Al principio obviamente la protegía totalmente de ver cosas así”, dijo Thomas.
“Pero más con el tiempo quería ver. Casi tiene que ver.
“Todos los niños del país saben lo que está pasando. Algunos de ellos estuvieron involucrados en él.
“Emily quiere ver cómo están nuestros rehenes, sobreviviendo”.
Después de su liberación, el peso de Emily se había estrellado, su ropa y su cabello estaban enmarañados y sucios y no pudo hablar en más que un susurro.
Pero Thomas contó cómo Emily ahora está “haciendo increíble” y que están haciendo todo lo posible para “traerla de vuelta a una infancia normal”.
Añadió: “Ella se está divirtiendo, surfeando cargas y equitación.
“Ella está en su peso, está al sol, está siendo bronceada. Está haciendo cosas infantiles y femeninas nuevamente.
“Pero ella siempre será tan poco más madura que todos sus amigos de la misma edad.
“Ella ha pasado por algo que ningún niño, ningún ser humano, debería haber terminado”.
Se produce cuando Israel dijo el viernes que intensificará la guerra de 22 meses con Hamas al hacerse cargo de la ciudad de Gaza, renovando los llamados internacionales para el fin del conflicto.
Probablemente requerirá movilizar a miles de tropas y evacuar por la fuerza a civiles.
Reconocer el estado palestino ahora solo serviría para envalentonar a los extremistas que desean traer terror a las calles del Reino Unido
Por John Woodcock
Las imágenes del hambre que salen de Gaza son horrendas.
Nadie podría dejar de ser horrorizado por el sufrimiento de los palestinos que se transmiten en todo el mundo.
El conflicto fue provocado por la masacre, la violación y la toma de rehenes de los civiles israelíes por los terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023.
Pero la respuesta de Israel para eliminar la amenaza de Hamas es tener un terrible peaje a los palestinos comunes.
Algunas de las imágenes más horribles de niños desnutridos parecen ser manipuladas por el Departamento de Propaganda de Hamas, pero casi todos los involucrados están de acuerdo en que la escasez de alimentos en Gaza es real y aguda.
El primer ministro Keir Starmer es claramente conmovido personalmente profundamente por la tragedia que se desarrolla y también está siendo presionado por muchos de sus propios parlamentarios laborales para seguir el ejemplo del presidente francés Emmanuel Macron, que quiere que Francia y otros formalmente reconocan a Gaza y Cisjordania como el Estado Nacional de Palestina en una conferencia de la ONU sobre el problema en septiembre.
Ayer, Sir Keir pareció ceder ante esa presión. Después de una reunión del gabinete de emergencia, el gobierno anunció que el Reino Unido reconocerá a Palestina como estado, a menos que Israel cumpla con una lista de condiciones antes de la conferencia.
Puede ser perdonado por pensar que el anuncio del gobierno podría darle a una situación desesperada un impulso útil en un momento crítico.
Después de todo, el Reino Unido y el resto de la comunidad internacional han creído durante mucho tiempo que la única forma de asegurar la paz y la justicia para los israelíes y los palestinos es crear un estado independiente de Palestina junto a Israel.
Como ex presidente de Labor Friends of Israel, durante mucho tiempo he hecho campaña por una “solución de dos estados” para reemplazar la situación perpetuamente inestable y desordenada que se ha desarrollado desde el establecimiento de Israel en 1948.
¿Pero ahora mismo? Definitivamente no.
Sir Keir debe pensar con urgencia de nuevo, o desperdiciará la poca influencia que Gran Bretaña tiene en esta grave situación.
Aquellos que han presionado al Reino Unido para hacer el gesto de dar el reconocimiento democrático plenamente de Palestina ahora tienden a creer que Israel es directamente culpable del desastre humanitario que se desarrolla en Gaza.
Ignoran la realidad de que Hamas desvía sistemáticamente la ayuda de su propia gente.
Muchos son acogidos por la mentira grotesca de que Israel quiere un genocidio de palestinos.
Cuando, de hecho, el país está amenazado por terroristas genocidas comprometidos a limpiar a Israel del mapa.
Entonces piensan que el Reino Unido debería hacer todo lo posible para detener a Israel en seco.
Pero incluso si crees que las falsedades anti-Israel de Hamas, reconocer la estadidad palestina ahora no haría nada en absoluto para influir en el enfoque de Israel.
Leer más aquí