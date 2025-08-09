El plan de Sir Keir Starmer para reconocer a Palestina como estado es “loco”, el padre de la rehén Emily Hand ha criticado.

El padre Thomas, que dijo que él y su pequeña hija, serán traumatizadas para siempre antes del 7 de octubre, advirtió que solo servirá para “envalentonar” a Hamas.

6 Thomas dijo que la hija Emily ahora está ‘increíble’ después de su terrible experiencia Crédito: suministrado

6 Emily se reunió con su padre después de 50 días en cautiverio Crédito: Reuters

6 El joven fue arrebatado por Hamas mientras estaba en una pijamada en la casa de su amiga

Dijo que ahora viven constantemente con miedo a una repetición de la atrocidad, y advirtió a Gran Bretaña que reconoce a Palestina como estado es una “zanahoria” y “recompensa” para el grupo terrorista malvado.

Brave Thomas le dijo a The Sun: “Estoy sorprendido. Los gobiernos anteriores han acordado que no sería lo mejor para la paz.

“Es una recompensa acciones terroristas. Es absolutamente una locura”.

La semana pasada, Sir Keir describió la ruta del gobierno para reconocer a Palestina como estado la semana pasada.

El primer ministro prometió que el Reino Unido actuaría a fines de septiembre, a menos que Israel acepte un alto el fuego, permita la ayuda humanitaria en Gaza, detiene los planes de anexión de Cisjordania y se compromete a serias conversaciones de paz.

Pero Donald Trump, los rivales políticos del líder laborista y las familias de los rehenes se encuentran entre el coro de las voces que se mueven por la mudanza.

Thomas, de 65 años, agregó: “Toda la presión está en Israel: debe hacer esto o el Reino Unido reconocerá un estado palestino.

“Eso es como un palo para nosotros, pero es como una zanahoria para ellos. [They think] Continuemos con esta guerra.

“Eran dos días para un acuerdo de paz y luego [they] Salió con esta declaración y ese acuerdo de paz salió de la mesa.

“Los envalentona. Los refuerza. Es una decisión muy vergonzosa”.

Starmer Vows UK reconocerá a Palestina en semanas a menos que Israel termine la crisis, pero los críticos explotan la ‘recompensa’ para Hamas

Tallando lágrimas, Thomas insistió en que no se está haciendo lo suficiente para traer de vuelta a los 50 rehenes restantes, 20 de los cuales se cree que todavía están vivos.

Él cree que el plan de Sir Keir podría arrojar sus posibilidades de rescate en peligro.

Y Thomas dijo que él y su hija Emily, quienes pasaron 50 días en las garras de Hamas, temen que Hamas pudiera lanzar un ataque similar al 7 de octubre.

Emily, de 10 años, y su padre se encuentran entre innumerables inocentes que se han quedado permanentemente marcados por el horror indescriptible que fueron atacados ese día.

Pero a pesar del infierno que sufrieron, Thomas cree que su familia estaba entre las “afortunadas”.

Él dijo: “Tuve secuestrada a mi hija de ocho años durante 50 días, la madre de mis dos hijos mayores asesinó. Nos escapamos a la ligera.

“Uno de mis mejores amigos, Leanne Sharabi, y sus dos adolescentes, ejecutado.

“Ellos [Hamas] Tuve demasiados rehenes ese día, por lo que las órdenes fueron para matarlos. No te retrases más, solo matarlos.

“Había familias enteras aniquiladas.

“Declaraciones locas, pero solo perder a mi ex esposa y pensé que había perdido a mi hija, lo considero afortunado. Declaraciones locas”.

¿Habrá un acuerdo de paz? A partir de agosto de 2025, un acuerdo de paz de Israel-Hamas duradero se cuelga en el equilibrio. Un alto el fuego del 19 de enero vio a 25 rehenes israelíes y 1.900 prisioneros palestinos liberados, pero se derrumbaron el 18 de marzo después de que los ataques israelíes mataron a más de 400 en Gaza. El impulso de tregua de 60 días respaldado por los Estados Unidos de julio tenía como objetivo el objetivo de los rehenes restantes y las conversaciones permanentes, pero se estancó en El Cairo. Hamas exige un retiro israelí completo; Israel insiste en que Hamas desarme. Con 90 palestinos asesinados en huelgas recientes y ambos lados cavaron en la seguridad, Hamas al terminar la guerra, los treadores. Los mediadores ven Glimmers of Hope, pero la desconfianza y las líneas rojas de chocas mantienen la paz difícil de alcanzar.

Thomas, nacido en Dublín, que creció en Londres, viajó a Israel hace tres décadas para ser voluntario en un kibutz cerca de Gaza.

Tuvo dos hijos con su esposa Narkis antes de separarse y luego tuvo a Emily con una nueva pareja Liat, quien murió de cáncer de seno cuando Emily tenía dos años.

Narkis, de 52 años, fue asesinado el 7 de octubre cuando 400 matones de Hamas se arrastraron a través del Be’eri Kibbutz.

Emily estaba en una pijamada en la casa de un amigo cuando fue arrebatada y Thomas sobrevivió al barricarse dentro de una habitación segura durante 19 horas.

El joven, que fue sacado de casa a casa por los combatientes de Hamas durante las batallas de armas con las tropas israelíes, cumplió nueve años mientras estaba en Gaza antes de su liberación.

Se topó con los brazos abiertos de su padre después de 50 días en cautiverio traumatizado y roto.

Ahora, Thomas, Thomas, dijo que Emily se verá afectada para siempre por su terrible experiencia, y que ya no puede protegerla de la inhumanidad que los rehenes todavía están sufriendo.

La semana pasada, Warped Hamas lanzó imágenes desgarradoras de dos rehenes hambrientos, pálidos y rotos: Evyatar David, 24, y Rom Braslavski, 21.

6 Thomas Hand ha atacado a la propuesta de Sire Keir Starmer de reconocer el estado palestino Crédito: Louis Wood – comisionado por el Sol.

6 Rehén israelí Evyatar David luciendo débil y desnutrido Crédito: AFP

6 Rom Braslavski, de 21 años, fue visto llorando mientras los terroristas de Hamas lo mantienen cautivo

“Al principio obviamente la protegía totalmente de ver cosas así”, dijo Thomas.

“Pero más con el tiempo quería ver. Casi tiene que ver.

“Todos los niños del país saben lo que está pasando. Algunos de ellos estuvieron involucrados en él.

“Emily quiere ver cómo están nuestros rehenes, sobreviviendo”.

Después de su liberación, el peso de Emily se había estrellado, su ropa y su cabello estaban enmarañados y sucios y no pudo hablar en más que un susurro.

Pero Thomas contó cómo Emily ahora está “haciendo increíble” y que están haciendo todo lo posible para “traerla de vuelta a una infancia normal”.

Añadió: “Ella se está divirtiendo, surfeando cargas y equitación.

“Ella está en su peso, está al sol, está siendo bronceada. Está haciendo cosas infantiles y femeninas nuevamente.

“Pero ella siempre será tan poco más madura que todos sus amigos de la misma edad.

“Ella ha pasado por algo que ningún niño, ningún ser humano, debería haber terminado”.

Se produce cuando Israel dijo el viernes que intensificará la guerra de 22 meses con Hamas al hacerse cargo de la ciudad de Gaza, renovando los llamados internacionales para el fin del conflicto.

Probablemente requerirá movilizar a miles de tropas y evacuar por la fuerza a civiles.