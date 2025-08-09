Rusia supuestamente está dirigiendo un grotesco “Catálogo de esclavos” en línea de niños ucranianos secuestrados en territorio ocupado.

Los perfiles se pueden buscar en color de cabello, color de ojos e incluso “personalidad” en el último movimiento retorcido del régimen de Mad Vlad Putin.

9 Según los informes, Rusia ejecuta un “catálogo de esclavos” en línea retorcido de niños ucranianos secuestrados Crédito: Reuters

9 Niños de un orfanato en la región de Donetsk, comen una comida en un campamento en Zolotaya Kosa, el asentamiento en el mar de Azov, región de Rostov, suroeste de Rusia Crédito: AP

9 Funcionarios ucranianos advirtieron previamente que sus hijos están siendo entrenados para luchar en el ejército de Putin Crédito: traiga a los niños de regreso a Ucrania

Según la ONG Save Ucrania, presenta a casi 300 niños etiquetados como “huérfanos” o “dejados sin cuidado de los padres”.

Pero los activistas insisten en que muchos fueron tomados por la fuerza de sus familias, volvieron a registrarse bajo los documentos rusos y ahora están siendo “emparejados” con las familias rusas como si fueran animales en una tienda de mascotas.

Mykola Kuleba, jefe de Save Ucrania, lo describió como “tráfico digital” y un “catálogo de esclavos”.

Advirtió: “Esto no es una adopción. Esto no es que se trata. Esto es el tráfico digital de niños, enmascarado como burocracia.

“Estos niños no son ‘huérfanos de guerra’. Tenían nombres, familias y ciudadanía ucraniana”.

De acuerdo a Los tiemposSegún los informes, la herramienta de búsqueda depravada permite a los usuarios filtrar a los niños por edad, género, salud y rasgos físicos, incluso por si son “tranquilos” o “activos”.

El portal está dirigido por el llamado Ministerio de Educación y Ciencia de Luhansk, parte del autoproclamado República Popular de Luhansk (LPR), un régimen de territorio ruso en territorio reconocido internacionalmente como ucraniano.

Mientras que algunos de los niños enumerados nacieron después de que Rusia confiscó el área en 2014, Kuleba dice que la mayoría nació antes de la ocupación y celebró la ciudadanía ucraniana.

Kyiv dice que el catálogo es solo la última etapa de la campaña masiva de fiesta de Moscú, un programa que afirman que los funcionarios ucranianos han visto a decenas de miles de menores secuestrados desde la invasión a gran escala de Putin en 2022.

Los investigadores de Yale, los expertos de la ONU y los cuerpos legales han dicho que las deportaciones podrían equivaler a crímenes de guerra.

En 2023, el Tribunal Penal Internacional emitió órdenes de arresto para Putin y la comisionada de sus hijos, Maria Lvova-Belova, por la transferencia ilegal y la adopción de niños ucranianos.

Rusia ha defendido durante mucho tiempo estas reubicaciones como “humanitarias”, pero los funcionarios ucranianos y los cautivos devueltos cuentan una historia mucho más oscura.

Los sobrevivientes han descrito ser golpeados, hambrientos, encerrados en sótanos, obligados a cantar el himno nacional ruso y prohibido hablar ucraniano en campos de reeducación.

Algunos dicen que les dijeron que sus padres los habían abandonado.

9 Las imágenes muestran a los niños dentro de los campamentos de ‘reeducación’ rusa en un intento por librarlos de su herencia ucraniana Crédito: traiga a los niños de regreso a Ucrania

9 Una cámara en Kherson donde supuestamente fueron abusados de los niños ucranianos Crédito: Servicio de seguridad de Ucrania

9 Vitaliy se llevó a cabo en un campamento en Yevpatroia y habló de horrores que vio después de rogar que se liberó de una célula de aislamiento. Crédito: traiga a los niños de regreso a Ucrania

9 Un niño de 11 años, Illia, se vio obligado a retirar la metralla sin anestesia después de que los soldados rusos lo arrebataron Crédito: traiga a los niños de regreso a Ucrania

A principios de este año, Moscú anunció planes para enviar 60,000 niños ucranianos secuestrados a campamentos remotos de verano en el desierto, un movimiento que los críticos consideran el adoctrinamiento de profundización.

La asesora presidencial de Ucrania, Daria Zarivna, acusó a Putin de “armarse” a estos niños, advirtiendo que están siendo preparados para luchar por Rusia en futuras guerras.

Ella le dijo a The Sun: “Es una amenaza para la seguridad global, para la seguridad de Ucrania”.

Lvova -Belova, denominado “Catcher de niños de Putin” y sancionado por Gran Bretaña por su papel en los secuestros, se ha jactado abiertamente de “adoptar” a un niño de Mariupol.

‘Fui arrebatado por el soldado ruso’ Illia, de 11 años, fue deportada de Mariupol después de que una huelga de misiles rusos mató a su madre y lo dejó con heridas de metralla de terror cuando tenía nueve años. Sus vecinos enterraron el cuerpo de su madre en su jardín trasero antes de ser arrebatado por los soldados de Vlad y lo llevaron a cirugía en un campamento en Donestk. La metralla fue eliminada sin anestesia y se vio obligado a escribir y hablar ruso y repetir “gloria a Ucrania como parte de Rusia”. Él dice que las fuerzas rusas intentaron convertirlo en una “herramienta de propaganda”, pero que no es “uno para ser engañado tan fácilmente”. La abuela de Illia había estado buscando a su nieto desde que perdió contacto con su hija en marzo de 2022. No fue hasta que vieron al joven en un video de Rusia que se dio cuenta de que estaba solo y que su hija había sido asesinada. Su abuela nunca perdió la esperanza y comenzó a llevar a su nieto herido a casa donde pertenecía. Meses después, Illia regresó a su hogar en Ucrania y se sometió a una cirugía adicional para eliminar más fragmentos de su pierna, mientras que 11 permanecen. Su abuela Olena dijo: “Tenía una escuela, tenía un hogar, tenía una madre y perdió todo eso, toda su infancia. “Se mantuvo para sí mismo, tenía miedo del ruido, tenía miedo de las sirenas. No tenía memoria. Ahora sueña con convertirse en médico para poder ayudar a los combatientes en primera línea como médico de combate.

Se le acusa de supervisar la maquinaria burocrática despiadada que despoja a los niños ucranianos de sus identidades antes de colocarlos en los hogares rusos.

La iniciativa Bring Kids de Kyiv de Ucrania ha rescatado hasta ahora a casi 700 menores, pero miles siguen desaparecidos.

Las autoridades dicen que no se alcanzará ningún acuerdo de paz con Moscú hasta que cada niño secuestrado sea devuelto.

“Este es el genocidio”, dijo el comisionado de derechos humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets.

“Estos niños no son productos básicos. Son víctimas de una campaña brutal para borrar el futuro de nuestra nación”.

9 Putin se reúne con la comisionada de derechos infantiles de Rusia Maria Lvova-Belova Crédito: AFP