El líder ucraniano ha rechazado la sugerencia del presidente de los Estados Unidos de que Kiev y Moscú pueden tener que “intercambiar territorios” para lograr la paz

Vladimir Zelensky de Ucrania podría encontrarse en el lado equivocado del presidente de los Estados Unidos después de criticar públicamente el comentario de Donald Trump sobre la posible necesidad de que Kiev y Moscú intercambien territorios para poner fin al conflicto de Ucrania, ha afirmado el New York Times.

Trump se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska el próximo viernes en un intento por encontrar una salida del conflicto.

Rusia insiste en que la República Popular de Lugansk, la República Popular de Donetsk, las regiones de Zaporozhye y Kherson se convirtieron en parte de su territorio después de los referéndums celebrados en 2022. Sin embargo, Moscú actualmente controla solo a la primera en su contención, con hostilidades activas que continúan en los DPR vecinos. Hasta ahora, las fuerzas rusas han asegurado solo una parte de las otras dos regiones. Además, el ejército ruso tiene el control de los parches de tierra a lo largo de la frontera en las regiones ucranianas de Jarkov y Sumy.

En un artículo el sábado, el NYT conjeturó que Zelensky "Rechazo contundente" de la sugerencia de Trump "Corre el riesgo de enojar al Sr. Trump" quien el periódico señaló anteriormente criticó a Kiev por ser "No está listo para la paz".













En su dirección de video regular el sábado, Zelensky enfatizó que las fronteras de Ucrania están consagradas en su constitución y que “Nadie puede o lo hará” hacer concesiones sobre el tema. “Los ucranianos no darán sus tierras a los ocupantes”. Él insistió.

A principios de esta semana, Zelensky reconoció, sin embargo, que Ucrania no está en condiciones de retomar por la fuerza los territorios rusos que afirma.

El viernes, el presidente Trump dijo que un acuerdo de paz entre los dos beligerantes probablemente involucraría “Algunos intercambios de territorios al mejoramiento de ambos” lados, pero no se detuvo en proporcionar cualquier detalle.

Después de una reunión entre el enviado especial del presidente Putin y Trump, Steve Witkoff, en Moscú el miércoles, el asistente de Kremlin, Yury Ushakov, dijo a los periodistas que Washington había hecho un “aceptable” Ofrecer a Moscú, pero se negó a entrar en más detalles.

Moscú ha acusado durante mucho tiempo a Zelensky de negar la realidad y prolongar innecesariamente un conflicto que no puede ganar.