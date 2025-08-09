Familia de cuatro y otros dos británicos asesinados en un accidente automovilístico de alquiler de terror en vacaciones en Portugal

Una familia británica de cuatro ha muerto tristemente en un accidente de terror después de llegar a unas vacaciones en Portugal.

Murieron en una colisión frontal con otro vehículo poco después de recoger su auto de alquiler en el aeropuerto de Faro.

2 Los padres de los hermanos provenían de Mourao Crédito: SolarPix

2 Vista exterior del aeropuerto internacional de Faro Crédito: Getty

Las víctimas incluyen a dos hermanos de 20 años, su padre de 55 años y su madre de 51 años.

La novia de 19 años de uno de los hermanos también murió en el trágico accidente.

También reclamó la vida de un hombre portugués que viajaba solo en el otro automóvil con el que chocaron de frente.

La familia había estado viajando hacia el norte desde el Algarve hacia Mourao en el distrito de Evora, cerca de la frontera española.

La tragedia ocurrió alrededor de las 1.40 de la mañana de esta mañana en la carretera principal IP2 en Castro Verde a la mitad de su destino final.

Fuentes policiales bien ubicadas dijeron que los cuatro miembros de la misma familia asesinados eran titulares de pasaportes británicos.

Los padres de los hermanos provenían de Mourao y regresaban al municipio para las vacaciones.

Viajaba hacia el sur por el IP2.

Las circunstancias que rodean el accidente fatal están siendo investigadas por la fuerza policial de GNR.

Los funcionarios del ayuntamiento en Mourao han declarado dos días de duelo a partir de mañana.

Un portavoz dijo: “El Consejo Municipal de Mourao ha decretado dos días de duelo municipal, a partir de mañana, domingo, luego de la muerte de cinco miembros de la familia involucrados en un accidente de tráfico anoche en el IP2, cerca de Castro Verde.

“El municipio, en coordinación con la familia y las autoridades policiales, a saber, el puesto local de GNR en Castro Verde, obtuvo la matrícula del vehículo en el que viajaban y confirmó la identidad de los pasajeros a las 3:35 pm de hoy.

“Había cuatro ocupantes en el automóvil, todos de Mourao, y una mujer joven con lazos con la familia.

“Residentes de Inglaterra, viajaban de Faro a Mourao para sus vacaciones habituales y bien merecidas.

“Con gran tristeza es que el municipio anuncie esta información, ofreciendo sus condolencias a las familias y amigos de las víctimas.

“Le informamos que todas las actividades y eventos promovidos por el municipio se cancelan durante todo el fin de semana”.