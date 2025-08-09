Horror Moment Chairlift se derrumba en Russian Resort, dejando 13 colgando en el aire y cuatro que se sumergen en el lago de abajo

Este es el momento horrible que un telesilla se derrumba en un resort ruso con cuatro pasajeros enviados a un lago debajo.

El viaje del infierno vio a seis personas más heridas después de caer al suelo, ya que otras 13 se quedaron colgando en el aire.

El horrible momento en que un telesilla se derrumba en un resort ruso con cuatro pasajeros enviados a un lago de abajo

Las imágenes muestran a los pasajeros mientras salpicaban el lago

Un ángulo mostró la parte superior del telesilla cuando comenzó la prueba

Los restos de un telesilla roto después de un viaje desde el infierno

Una docena de turistas necesitaban tratamiento de funcionarios en Nalchik después de la región montañosa de Kabardino-Balkaria.

Según los informes, uno está en una condición grave.

Con respecto a las imágenes muestran cómo las sillas se sacuden repentinamente antes de caer varios pies mientras pasan por la línea sobre el complejo.

Se puede escuchar a los jinetes gritando mientras chocan hasta el suelo y aterrizan en los árboles, en el camino y en la caminata de 22 pies de profundidad.

Otros pasajeros quedaron varados en el aire aún atados a sus sillas.

Trece personas tuvieron que ser “evacuadas” por los servicios de emergencia al final.

Un niño estaba entre los heridos en el colapso del telesilla.

También se estableció una importante operación de rescate para rescatar a los que se habían derrumbado en el suelo y llevarlos al hospital.

Un portavoz del Ministerio de Salud Regional confirmó que un paciente está en estado grave en una unidad de cuidados intensivos.

El Ministerio de Salud dijo en un comunicado a Tass que fueron alertados del colapso alrededor de las 5:45 pm hora local.

Colegiala, 11, entre docenas heridas en España Horror de elevación de esquí después de que los jinetes fueron ‘arrojados a 50 pies del paseo por la polea rota’

La organización dijo: “Los rescatadores del Ministerio de Emergencias de Rusia y todos los servicios de emergencia fueron enviados inmediatamente al sitio”.

Confirmaron que 21 personas estaban en un telesilla cuando tuvo lugar el colapso.

El telesilla, a un punto de vista escénico local, se construyó originalmente en 1968.

Una investigación preliminar sobre la causa del accidente dice que el desgaste de los cables se considera como la razón principal.

Según los medios locales, hubo varias quejas sobre el estado del teleférico.

Los turistas incluso lo habían descrito como “oxidado” y “viejo”.

Se ha abierto un caso penal al incidente.

Sigue otro aterrador accidente de esquí en España a principios de este año.

Una colegiala se encontraba entre los 30 esquiadores que resultaron heridos en la prueba de terror que vio a los jinetes arrojar 50 pies de sus sillas.

El incidente ocurrió en Astun Ski Resort en el corazón del valle de Aragón en el noreste de España, dejando a un niño de 11 años entre los heridos.

Las autoridades encontraron a una mujer atrapada en un banco después del accidente