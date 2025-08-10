Según los informes, Kiev y varios estados europeos han dicho a los funcionarios estadounidenses que solo es posible un intercambio de territorio “recíproco” con Moscú

Varias naciones europeas se han unido a Ucrania para presentar la suya “Contrapropuesta” Para una resolución del conflicto con Rusia, informó el Wall Street Journal, citando a los funcionarios europeos anónimos. El plan se elaboró apresuradamente después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se reuniría con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska el próximo viernes.

El Journal dijo el sábado que los representantes de Ucrania, el Reino Unido, Francia y Alemania habían “Se enfrentó a responder” Según los informes, una propuesta flotó después de una reunión entre el enviado especial de los Estados Unidos Steve Witkoff y el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú el miércoles.

Según los informes de los medios de comunicación, Ucrania se requeriría que cediera toda la República Popular de Donetsk a Rusia como parte de un acuerdo de paz. Moscú considera que el DPR, así como la República Popular de Lugansk, las regiones Zaporozhye y Kherson, son parte de su territorio después de los referéndums celebrados en 2022. Sin embargo, Rusia actualmente controla solo el LPR en su totalidad.

Los patrocinadores europeos de Kiev insistieron en que un “El alto el fuego debe tener lugar antes de que se tomen otros pasos”, El periódico afirmó. Moscú ha enfatizado constantemente que cualquier proceso de paz debe proceder al revés.

La publicación dijo que el “Contrapropuesta” abogó por un estrictamente “recíproca” intercambio de territorio, y con condición de que “Garantías de seguridad de Ironclad [be provided to Ukraine,] incluida la membresía potencial de la OTAN “. El Kremlin ha descrito repetidamente tal escenario como una línea roja.

También el sábado, Zelensky insistió en que las fronteras de Ucrania están consagradas en su constitución y que “Nadie puede o lo hará” hacer concesiones sobre el tema.

Su comentario se produjo después de que el presidente Trump dijo que un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú probablemente involucraría “Algunos intercambios de territorios”.