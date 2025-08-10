Casa Blanca ‘considerando invitar a Zelensky a la cumbre de Alaska con Trump y Putin’ mientras Europa presiona ‘Plan alternativo’

Se dice que la Casa Blanca está considerando invitar a Volodymyr Zelensky a asistir a Donald Trump y a la Cumbre de Alaska de Vladimir Putin.

Trump y Putin están listos para celebrar conversaciones sobre el final de la guerra en Ucrania el viernes con fuentes cercanas al presidente de los Estados Unidos diciendo que se incluirá al líder de Ucrania “muy esperanzado”.

8 Se dice que la Casa Blanca está considerando invitar a Volodymyr Zelensky a asistir a Donald Trump y a la Cumbre de Alaska de Vladimir Putin Crédito: AFP

8 Los bomberos ucranianos trabajan para extinguir un incendio en una casa después del bombardeo de artillería rusa en la ciudad de KostiAntynivka Crédito: Getty

8 Trump y Putin se reunirán en suelo estadounidense el viernes para discutir el fin de la guerra de Ucrania Crédito: AFP

8

Un funcionario de la administración superior dijo NBC Noticias que una reunión trilateral sigue siendo “absolutamente” posible.

Otro oficial informado sobre las conversaciones de la Casa Blanca dijo: “Se está discutiendo”.

Se cree que no se ha hablado de una invitación oficial con Kyiv hasta el momento.

Un alto funcionario de la Casa Blanca explicó: “En este momento, la Casa Blanca se está centrando en planificar la reunión bilateral solicitada por el presidente Putin”.

Zelensky ya se ha mantenido firme en que debe participar en cualquier conversación de paz, ya que impactan directamente en el futuro de su país.

Hablando de la noche a la mañana, el valiente líder dijo que cualquier pacto golpeado sin la participación de Kiev sería “decisiones muertas contra la paz” y fallaría incluso antes de que comenzaran.

“Cualquier decisión que esté en contra de nosotros, cualquier decisión que no tenga Ucrania, son al mismo tiempo decisiones contra la paz”, dijo.

“No lograrán nada”.

Su poderosa postura ahora ha sido ecológica por los líderes europeos.

Sir Keir Starmer y los líderes de Francia, Italia, Polonia, Finlandia y la UE emitieron una advertencia que dice que no puede haber paz sin Ucrania.

La grandeza falsa de Putin no ganará la guerra de Ucrania: aquí hay 5 cosas que lo terminarán

Una declaración fuertemente redactada decía: “Compartimos la convicción de que una solución diplomática debe proteger los intereses de seguridad vitales de Ucrania y Europa.

“El camino hacia la paz en Ucrania no se puede decidir sin Ucrania.

“Seguimos comprometidos con el principio de que las fronteras internacionales no deben ser cambiadas por la fuerza.

“La línea de contacto actual debe ser el punto de partida de las negociaciones.

“Estamos unidos como europeos y decididos a promover conjuntamente nuestros intereses”.

Los funcionarios europeos también han presentado una propuesta alternativa para ayudar a poner fin a la guerra, según el Wall Street Journal.

Se produce después de que los informes sugirieron que Washington y Moscú están mirando un acuerdo territorial de “intercambio” para poner fin a la guerra.

Esto vería a ambos lados admitir para perder terreno entre sí, un movimiento que Rusia probablemente vería como un triunfo.

8 Rusia continúa atacando a Ucrania, incluidos los ataques aéreos contra Kiev, ya que el mundo presiona para el fin del conflicto Crédito: AFP

8 Zelensky y Putin se conocieron por última vez en 2019, solo unos años antes de la brutal invasión de Vlad Crédito: AFP

8 Ucrania fuego hacia las posiciones rusas en la primera línea en la región de Zaporizhzhia a medida que lucha contra las rabias Crédito: AP

Zelensky insiste en que nunca permitirá que Moscú reclame a ningún territorio debido al conflicto ilegal.

Europa cree que la única forma en que se puede permitir el territorio de intercambio es si Kyiv está protegido por garantías de seguridad.

Cuando Ucrania se retira de una región, Rusia debe retirarse de otra para mantener la equidad.

Moscú también debe comprometerse y adherirse a un alto el fuego antes de que se tomen más medidas.

Una posible reunión a tres vías con Zelensky, Trump y Putin marcaría la primera vez que los dos líderes de guerra han hablado desde el conflicto.

Zelensky ha pedido constantemente sentarse con Putin en persona en el pasado para que pueda recordarle al déspota sus atrocidades a su rostro.

Pero Putin ha señalado la renuencia al reunirse directamente con Zelensky.

Recientemente dijo: “No tengo nada en contra de eso en general … pero se deben crear ciertas condiciones para esto.

“Pero desafortunadamente, todavía estamos lejos de crear tales condiciones”.

El presidente de los Estados Unidos también desestimó las afirmaciones de que próximo La histórica cumbre de la semana depende de una reunión a tres vías con Volodymyr Zelensky.

Cuando se le preguntó si Putin necesitaba encontrarse con Zelensky para conocerlo, Trump aclaró: “No, no lo hace”.

A pesar de eso, la Casa Blanca se está preparando para la posible cumbre bilateral o trilateral.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt confirmó: “La Casa Blanca está trabajando a través de los detalles de estas posibles reuniones … se proporcionarán detalles en el momento apropiado”.

¿Quién tiene la ventaja? por Juliana Cruz Lima, reportera de noticias extranjeras En este momento, todo cuelga en el equilibrio, y la dinámica de potencia podría cambiar en un latido. Hamish de Bretton-Gordon, ex oficial del ejército británico y analista militar, dijo que el hecho de que la cumbre está sucediendo es una victoria en sí misma. ¿Pero en cuanto a quién está llamando a los disparos? Ahí es donde las cosas se complican. Al señalar que el líder ruso todavía cree que está haciendo terreno en Ucrania, el experto le dijo a The Sun: “Hasta hace poco, ha estado bastante claro que el presidente Putin no tiene absolutamente ningún deseo de paz. “Su objetivo al comienzo de su operación militar especial hace más de tres años y medio era subyugar a toda Ucrania”. Según De Bretton-Gordon, Trump se ha despertado recientemente al hecho de que lo están jugando. “Parece que Trump ha tenido un poco de epifanía, un poco de mentalidad, y ahora se ha dado cuenta de que Putin lo ha estado jugando”. Y ahora, Don está trayendo al hombre de negocios en él y amenazando con golpear a Rusia, donde más duele: la billetera. “Si Trump sigue con sus sanciones y tarifas … entonces esta es la razón por la que creo que Putin ha venido a la mesa”, explicó De Bretton-Gordon. “Los analistas económicos y financieros que realmente saben sobre estas cosas creen que la economía rusa se extendería bastante rápido sin las grandes cantidades de dinero y recursos que obtiene del petróleo”. En otras palabras, Trump posee el trineo económico, si está dispuesto a balancearlo. Pero Putin no está fuera del juego. Sus fuerzas aún avanzan, todavía martinando las ciudades ucranianas y aún matando a civiles. “Rusia parece estar avanzando lentamente”, advirtió De Bretton-Gordon. “Atacando a los objetivos civiles en Ucrania a una escala increíble”. Zelensky, mientras tanto, sigue siendo el comodín. “Las personas que son más importantes aquí son los ucranianos”, dijo. “Un mal negocio para Ucrania es peor que ningún trato”. Y ese es el riesgo real. Trump podría estar persiguiendo los titulares, no la justicia. “Creo que Trump probablemente solo quiere obtener una gran descripción”, dijo el ex oficial del ejército. “Uno solo espera que Trump no intente hacer algún tipo de acuerdo de revés con Putin, solo para poder afirmar que ahora hay paz en Ucrania, porque la paz a corto plazo no es buena para nadie”. Entonces, ¿quién tiene la ventaja? En este momento, todavía está en juego. Pero si Trump se adhiere a sus armas económicas, y si Putin comienza a sentir el calor en el frente de la casa, el equilibrio podría simplemente inclinarse.