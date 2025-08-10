El hombre mató y nueve corrió al hospital cuando el brócoli recordó a toda Italia en un brote mortal

Un hombre murió después de tomar una mordida fatal de un sándwich de brócoli y salchichas en medio de un brote de botulismo creciente.

El brócoli ahora ha sido retirado en Italia después de que otros nueve fueron hospitalizados con síntomas similares después de comer la misma comida de un camión de comida.

4 Luigi di Sarno, de 52 años, murió el jueves después de comer un sándwich de un camión de comida Crédito: Facebook

4 Di Sarno estaba de vacaciones con su familia Crédito: Facebook

4 Se cree que la causa de la muerte es un sándwich de salchicha y brócoli Crédito: Alamy

Luigi Di Sarno, de 52 años, murió el jueves después de comer el sándwich desde un vendedor callejero en el paseo marítimo de Diamante en la provincia de Cosenza.

La familia de Di Sarno también cayó enferma, ya que todos fueron trasladados al Hospital Annunziata en Cosenza, incluidos dos jóvenes de 17 años y dos mujeres de 40 años.

Según los informes, dos de los pacientes estaban en una condición grave cuando llegaron a la unidad de cuidados intensivos.

Todos mostraban signos de botulismo vinculados a la popular vegetal verde.

El botulismo es una condición rara que a menudo puede ser potencialmente mortal y es causada por toxinas producidas por las bacterias Clostridium botulinum.

Puede atacar el sistema nervioso, lo que lleva a problemas respiratorios, parálisis muscular y, en aproximadamente el 10 por ciento de los casos, puede ser mortal.

La forma más común de obtener el botulismo es comer alimentos contaminados con la toxina, generalmente debido al procesamiento inadecuado.

La Oficina del Fiscal Público de Paola ordenó inmediatamente la incautación de frascos de brócoli en petróleo, según los medios locales.

El camión de comida donde se hicieron los sándwiches también se ha incautado con un investigación lanzado a la propagación de la toxina.

Di Sarno estaba de vacaciones en Calabria con su familia cuando todos se detuvieron para comer algo en la costa tirrenia de Cosenza.

Después de terminar la comida, el artista y el músico conducían a sus seres queridos de regreso a Cercola, en la provincia de Nápoles.

Mientras se fusionaron en la carretera cerca de Lagonegro en Potenza, el hombre de 52 años de repente cayó enfermo.

Su salud empeoró rápidamente después de que se vio obligado a detenerse en la pequeña ciudad de Basilicata el jueves.

Se llamaron a los funcionarios de emergencia, pero murió trágicamente antes de llegar al hospital.

Su familia, junto con varios otros clientes que se comieron el brócoli, recibieron atención inmediata en Cosenza.

Se está finalizando una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

Los medios de comunicación locales sospechan que era botulismo debido a las acciones rápidas tomadas al confiscar los frascos.

Llega solo días después de que ocho personas cayeron enfermo y fueron trasladados al hospital después de comer guacamole sospechoso de estar contaminado con botulismo.

Se cree que las víctimas han comido el chapuzón en tacos de un Comida mexicana Stand en Fiesta Latina, un festival que se celebra entre el 22 y el 25 de julio en Monserrato, en la isla de Sardinia, Italia.

Estos dos casos han provocado que las autoridades locales vuelen en viales de “suero antitoxinas” para tratar los casos del botulismo.

El Departamento de Salud y Bienestar de la Región de Calabria anunció: “El procedimiento de emergencia establecido en estos casos se ha activado, lo que requiere una notificación inmediata al Centro de Control de Envenenamiento en Pavia, el único centro nacional designado para el manejo del botulismo.

“Ninguna región u hospital en el país está autorizado para almacenar el antiveneno en sus propias instalaciones.

“Sin embargo, este suero está disponible exclusivamente para el Ministerio de Salud, que lo mantiene en ubicaciones seguras designadas y lo distribuye solo a través del Centro de Control de Envenenamiento de Lombardia”.

Botulismo: todo lo que necesitas saber ¿Qué es? El botulismo es una enfermedad rara pero grave causada por una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Afecta el sistema nervioso, lo que lleva a la parálisis muscular y las dificultades de la respiración. ¿Cómo se contrae? La enfermedad generalmente proviene de comer alimentos contaminados con la toxina. Esto a menudo sucede debido al procesamiento inadecuado de alimentos, como el enlatado inadecuado. Síntomas a tener en cuenta: Debilidad muscular

Dificultad para respirar

Visión doble

Dificultad para tragar ¿Qué tan serio es? El botulismo puede ser potencialmente mortal. En casos severos, puede causar la muerte, con alrededor del 10 por ciento de los casos fatales si no se tratan de inmediato. Tratamiento: Si cree que sufre de intoxicación por botulismo, la atención médica es crucial. El tratamiento generalmente involucra antitoxinas y atención de apoyo, incluida la asistencia respiratoria si es necesario. Prevención: Asegure el procesamiento y el manejo adecuados de los alimentos. Evite consumir alimentos que sean caseros si no está seguro de su seguridad