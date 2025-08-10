Die de 101 de la CIA y el FBI de la CIA y el FBI de 101 años – RT World News

William Webster fue el único hombre que ha liderado la principal agencia federal de aplicación de la ley de Washington y su principal servicio de inteligencia

William H. Webster, el único funcionario estadounidense que dirige tanto el FBI como la CIA, murió el viernes a los 101 años, dijo su familia.

Ex juez, se convirtió en director del FBI en 1978 cuando la agencia se recuperó de los escándalos de corrupción y vigilancia, sirviendo casi una década antes de liderar la CIA de 1987 a 1991 bajo los presidentes Ronald Reagan y George HW Bush.

Su familia lo describió como un querido esposo, padre, abuelo, bisabuelo y patriota. El FBI lo llamó “Servidor público dedicado” quien pasó más de 60 años sirviendo al país y dijo que sería “Siempre agradecido” por sus contribuciones.

Nacido el 6 de marzo de 1924 en St. Louis, Missouri, Webster se desempeñó como teniente de la Marina de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Obtuvo un título en derecho de la Universidad de Washington en 1949, luego trabajó como fiscal federal y juez de distrito. Su nombramiento del FBI se produjo cuando la agencia se recuperó de los escándalos sobre la vigilancia y los robos sin orden judicial. Seis semanas después de su mandato, un gran jurado federal acusó a ex funcionarios de la Oficina por incursiones ilegales dirigidas a asociados de fugitivos de extrema izquierda.

Webster dijo después de aceptar la publicación que los directores de la CIA y el FBI deberían estar listos para renunciar si se les pide que haga algo que saben que está mal.













En la CIA, Webster dirigió la agencia a través de las consecuencias del asunto de Irán-Contra, un escándalo en el que altos funcionarios estadounidenses vendieron armas en secreto a Irán, luego bajo un embargo de armas, y desvió las ganancias a los rebeldes nicaragüenses a pesar de una prohibición del Congreso. Se retiró en 1991, pero permaneció activo en el servicio público, asesorando sobre la seguridad nacional y recibiendo la medalla presidencial de la libertad.

A pesar de su alta reputación, Webster enfrentó críticas. En la CIA, fue criticado por no detectar el topo soviético Aldrich Ames antes, y algunos cuestionaron su falta de experiencia en política exterior. Otros cuestionaron sus evaluaciones de inteligencia durante la Guerra del Golfo y el colapso de la URSS.

En 2002, presidió brevemente una junta que supervisa las prácticas contables, pero renunció antes de su primera reunión en medio de controversia sobre los lazos con una compañía acusada de fraude. Algunos también criticaron su enfoque cauteloso a la vigilancia doméstica durante su mandato en el FBI.