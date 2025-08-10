Le di al amado Pony Chicago de mi hija para que pudiera ser alimentado a los leones, no veo de qué se trata todo el alboroto

Una madre ha causado bastante revuelo después de donar el pony muy querido de su hija a un zoológico para que pueda ser alimentado a los leones.

Amado Horse Chicago 57 fue llevado al zoológico de Aalborg en Dinamarca, donde fue asesinado y entregado a los hambrientos orgullo Después de meses sufriendo una desagradable condición de la piel.

4 La hija de 13 años de Pernille, Angelina Rasmussen, tuvo que despedirse del viejo pony deportivo de la familia en 2020 Crédito: Pernille Sohl

4 El zoológico de Aalborg emitió una súplica al público pidiendo a los dueños de mascotas que donen sus animales no deseados Crédito: Aalberg Zoo

4 Los animales matados fueron entregados al león para comer Crédito: AFP

Esto se produce cuando el parque emitió una súplica la semana pasada pidiendo a los dueños de mascotas que entreguen a sus animales no deseados para alimentar a sus depredadores cautivos.

Pernille Sohl, de 44 años, dirige una pequeña granja en el suroeste de Dinamarca para niños con luchas de salud mental para pasar tiempo con los caballos.

En 2020, determinó que uno de sus ponis adorados necesitaba ser eliminado después de ver su lucha con una forma de eccema causada por las picaduras de mosquitos.

Su condición se volvió tan mala que se vio obligado a usar una chaqueta y cubiertas de piernas para proteger sus heridas abiertas.

Decidió poner el destino del animal en manos de su hija de 13 años que eligió “seguir la cadena alimentaria”.

Pernille le dijo Los tiempos: “Anteriormente había visto que uno de mis caballos fue llevado por el veterinario para ser sacrificado, y fue una mala experiencia para ella.

“Dijo que esta vez quería seguir la cadena alimentaria. Quería que Chicago 57 beneficiara a otros animales”.

Luego, el pony fue transportado al zoológico, donde fue asesinado humanamente con una escopeta, con Sohl justo a su lado.

Su experiencia fue tan positiva que incluso regresó cuando otro de sus caballos murió tristemente el año pasado.

Petting Zoo Worker golpeado hasta la muerte por el canguro después de subir a su pluma a ‘Roughhouse’ con animal

Pero esta vez fue rechazada porque el animal era demasiado grande para caber en la nevera del zoológico, por lo que su cuerpo se convirtió en comida para perros.

Con las deducciones de los pagos de impuestos disponibles y el costo de la eutanización de los caballos que son tan altos, también hay incentivos financieros para donar.

Helen Hjortholm Andersen, del Jutlandia, North Dinamarca, se encontró en una posición similar a Sohl Whent su pony Shetland, Paprika no pudo caminar después de una convulsión.

Cuando la citó un precio “grotescamente alto” para recoger el caballo, llevó al animal al zoológico de Jyllands Park, donde, como Chicago 57, fue asesinado humanamente y alimentado con los animales.

Zoo pide que las mascotas no deseadas se usen como carne para alimentar a los depredadores cautivos, por lo que “nada se desperdicia” Un zoológico ha revuelto más de unas pocas plumas después de pedirle al público que entregue a sus mascotas no deseadas para alimentar a sus depredadores cautivos. El zoológico de Aalborg, en Dinamarca, pidió animales pequeños sanos como conejos, pollos y conejillos de indias para que se usen como carne para el tiempo de alimentación. Los arqueros dijeron que cada donante podría donar hasta cuatro animales que luego podrían ser sacrificados antes de ser alimentado a las criaturas carnívoras. En un atractivo en las redes sociales, el zoológico del norte de Jutlandia dijo: “Los pollos, conejos y conejillos de indias forman una parte importante de la dieta de nuestros depredadores. “Especialmente el Lynx europeo, que necesita presa completa que se asemeja a lo que naturalmente cazaría en la naturaleza”. El zoológico también anunció que está abierto a tomar caballos, siempre que el papeleo adecuado esté en orden, ya que la ley danesa incluso permite deducciones fiscales bajo ciertas circunstancias para donaciones de caballos.

La operación, quizás, como era de esperar, ha atraído la ira de docenas en línea.

En respuesta a la súplica inicial del zoológico de Aalborg, un usuario furioso en Instagram: “Qué vergüenza”.

Otro dijo: “Pedirle a las personas que envíen animales sanos que ya no quieran para usted, para que puedan ser asesinados y alimentados con los animales del zoológico es una de las cosas más extrañas que he leído”.

Puntuando su comentario con un emoji de vómito verde, un tercero escribió: “Ve vegano y deja de apoyar a los zoológicos”.

El zoológico de Aalborg ha cerrado su publicación de Facebook a los comentarios.

Escribió: “Entendemos que la publicación despierta sentimientos e interés, pero la retórica odiosa y maliciosa no es necesaria. Y le instamos a preservar el buen tono”.

Zoológico

La controversia se calienta después de un incidente horrible en Alemania, donde el zoológico de Nuremberg mató a 12 baboros sanos debido al hacinamiento.

Luego, los guardianes alimentaron sus cadáveres a leones, tigres y lobos.

Según los informes, a los babuinos se les quitó las manos y los pies antes de ser servidos frente a visitantes horrorizados.

Los funcionarios alemanes del zoológico defendieron el sacrificio como último recurso, pero la reacción fue rápida.

Este no es el primer incidente de Dinamarca con Fury relacionada con el zoológico.

En 2014, el zoológico de Copenhague provocó una indignación masiva después de matar a una joven jirafa saludable llamada Marius sobre preocupaciones genéticas.

Su cuerpo fue diseccionado públicamente como parte de una “manifestación educativa”.

Mientras tanto, en China, las imágenes angustiantes de una pantera sorprendentemente obesa provocaron furia entre los amantes de los animales.

El video capturó en el momento en que una gran pantera negra se acercó a su recinto, luchando por caminar mientras su enorme barriga gastaba visiblemente.

El gran gato aparentemente trató de esconderse detrás de un árbol, pero su estómago hinchado hizo que el animal generalmente esbelto y aerodinámico fuera fácil de detectar.

Las imágenes impactantes se filmaron en el zoológico de Chengdu en Chengdu, provincia de Sichuan en China y las imágenes se compartieron en línea el 9 de marzo.

El próximo Día, el zoológico dijo a los medios locales que la Pantera Negra era muy antigua y una mujer de 16 años.