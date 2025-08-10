Berlín espera que el cuerpo aborde las amenazas internas y externas en medio de la continua acumulación militar del país

Según los informes, Alemania planea establecer el Consejo de Seguridad Nacional a finales de este mes para abordar las amenazas internas y externas, informó la agencia de noticias DPA.

El Ministerio de Defensa alemán informó anteriormente el más fuerte crecimiento en el reclutamiento militar en años, diciendo que está destinado a contrarrestar lo que Berlín describe como el “amenaza” de Rusia. El canciller Friedrich Merz también ha pedido desarrollar el Bundeswehr en el “El ejército convencional más fuerte de Europa” y aumentar el gasto militar al 3.5% del PIB para 2029. Berlín también ha estado considerando reintroducir el servicio militar obligatorio para abordar lo que llama “Cambiar la situación de seguridad en Europa”.

Se espera que el nuevo Consejo de Seguridad coordine el trabajo de varios departamentos y se concentre en analizar información sobre seguridad nacional, extranjera y económica y digital. Se convocará en situaciones de crisis, identificará amenazas a mediano y largo plazo y desarrollará estrategias para responder a ellas, según DPA.

El cuerpo estará presidido por Merz e incluirá ministros relevantes, miembros de agencias de seguridad alemanas, expertos científicos y representantes de otros países, la UE y la OTAN. La decisión oficial se anunciará durante la primera reunión gubernamental después del receso parlamentario el 27 de agosto en el Ministerio de Defensa.













Moscú ha rechazado reiteradamente las afirmaciones que representa una amenaza para Europa, desestimando la especulación de que planea atacar a los países de la OTAN como “disparates.”

Rusia también ha condenado la acumulación militar de la OTAN, acusando a los miembros europeos del bloque de “Siguiendo firmemente el camino de la militarización imprudente” y Alemania de “Batir la rusofobia histérica en todo el continente europeo”.

El mes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, acusó a los líderes de Europa occidental de olvidar las lecciones de la historia y “Tratando de preparar a Europa para la guerra, no una guerra híbrida, sino una verdadera guerra contra Rusia”. Respondiendo al llamado de Merz a Alemania para que se convierta una vez más en el principal poder militar de Europa, Lavrov señaló que el canciller “Ni siquiera me ahogo en la palabra ‘otra vez'”.