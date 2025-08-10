Al menos tres turistas han sido asesinados en una doble explosión de terror después de que las minas de mar se arrastraron en las populares playas turísticas del sur de Ucrania.

Las explosiones atravesaron el área del resort del Mar Negro de Zatoka alrededor de las 11.30 de la mañana del domingo, enviando ondas de choque a través de multitudes de Suneekers.

3 Tres personas fueron asesinadas en una doble explosión de terror después de que las minas de mar se lavaron en una playa en Ucrania

3 Las víctimas estaban nadando en el sur de Ucrania Resort Town Zatoka cuando dos dispositivos detonaron Crédito: x.com/anatoliukraine/

3 Las explosiones atravesaron multitudes de Suneekers alrededor de las 11.30 de la mañana del domingo Crédito: x.com/vijesti11111/

Salida local Dumskaya informa que las víctimas, una mujer y dos hombres, nadaban cuando dos dispositivos explosivos detonaban a unos 50 metros de la orilla.

El jefe regional de Odesa, Oleh Kiper, confirmó: “Todos ellos han sido asesinados por dispositivos explosivos mientras nadan en áreas prohibidas para la recreación”.

La policía dijo que un hombre murió en Karolino-Buhaz, mientras que el otro hombre y mujer murieron en Zatoka.

Ambos puntos se encuentran dentro de la comunidad de Karolino-Buhaz en el distrito de Bilhorod-Dnistrovskyi, áreas que están oficialmente cerradas a la natación debido al peligro de que las minas se alejan desde la guerra.

Las imágenes de la escena muestran a docenas de sorprendidos a los beachsingers alineados a lo largo de la arena después de las explosiones, y apenas nadie queda en el agua.

Los investigadores, los expertos en eliminación de bombas y los equipos de rescate ahora están peinando la costa para más dispositivos.

Las autoridades han lanzado un caso penal bajo el Artículo 115 del Código Penal de Ucrania, lo que lo marcó como un “accidente” en espera de más hallazgos.

A pesar de las advertencias repetidas, solo dos lugares de baño en la región de Odesa están oficialmente abiertos: la playa de Central City en Chornomorsk y uno en Primorske, distrito de Izmail.

La tragedia se produce solo dos meses después de que dos hombres fueron asesinados por una mina en Zatoka el 7 de junio.

Un subproducto sombrío de la brutal guerra de Putin en Ucrania ha estado convirtiendo el Mar Negro en un campo minado flotante.

Desde 2022, las fuerzas ucranianas y rusas han puesto minas de mar para defender puertos, bloquear las rutas navales y disuadir los desembarques enemigos.

Pero las tormentas, las fuertes corrientes y las mareas cambiantes se han desgarrado muchas sueltas de sus posiciones originales, enviándolas a la deriva por millas antes de golpear a playas desprevenidas.

La costa de Odesa, una vez que uno de los puntos de acceso de vacaciones más concurridos de Ucrania, ha sido particularmente vulnerable, ya que las minas desplegadas cerca de los carriles de envío clave a menudo terminan en las aguas poco profundas donde los turistas nadan.

Mientras tanto, Rusia supuestamente está ejecutando un grotesco “Catálogo de esclavos” en línea de niños ucranianos secuestrados en territorio ocupado.

Los perfiles se pueden buscar en color de cabello, color de ojos e incluso “personalidad” en el último movimiento retorcido del régimen de Mad Vlad Putin.

Según la ONG Save Ucrania, presenta a casi 300 niños etiquetados como “huérfanos” o “dejados sin cuidado de los padres”.

Pero los activistas insisten en que muchos fueron tomados por la fuerza de sus familias, volvieron a registrarse bajo los documentos rusos y ahora están siendo “emparejados” con las familias rusas como si fueran animales en una tienda de mascotas.

De acuerdo a Los tiemposSegún los informes, la herramienta de búsqueda depravada permite a los usuarios filtrar a los niños por edad, género, salud y rasgos físicos, incluso por si son “tranquilos” o “activos”.

Kyiv dice que el catálogo es solo la última etapa de la campaña masiva de fielas de Moscú, un programa que afirman que los funcionarios ucranianos han visto a decenas de miles de menores secuestrados desde entonces La invasión a gran escala de Putin en 2022.

