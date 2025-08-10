Los países europeos pueden “intensificar” y comprar armas estadounidenses para Kiev si lo desean, el vicepresidente de Estados Unidos ha dicho

Washington ya no va a financiar Ucrania, dijo el domingo el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a Fox News.

Los patrocinadores europeos de Ucrania pueden comprar las armas a los productores estadounidenses si quieren continuar apoyando a Kiev, y los Estados Unidos lo serán “Está bien con eso” Vance agregó. “Pero ya no vamos a financiarlo nosotros mismos”, dijo.

La entrevista se publicó después de que Vance se reunió con varios funcionarios europeos y ucranianos en Londres, incluido el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy. Según los informes de los medios, el viaje de Vance tenía la intención de allanar el camino para una cumbre entre los presidentes rusos y estadounidenses en Alaska el viernes, donde se espera que la resolución del conflicto entre Kiev y Moscú esté en la parte superior de la agenda.

Vance sugirió que los patrocinadores europeos de Kiev deberían desempeñar un papel más importante proporcionando fondos si “Se preocupa mucho por este conflicto”.













“Los estadounidenses, creo, están hartos de continuar enviando su dinero, sus dólares de impuestos, a este conflicto en particular. Pero si los europeos quieren dar un paso adelante y comprar las armas a los productores estadounidenses, estamos de acuerdo con eso. Pero ya no vamos a financiarlo nosotros mismos”, dijo.

El presidente de los Estados Unidos había dicho anteriormente que las ideas en discusión incluyen “Algunos intercambios de territorios al mejoramiento de ambos” Basos, y agregó que Vladimir Zelensky necesitaría encontrar una manera de aprobar tal acuerdo bajo la ley ucraniana.

Zelensky ha rechazado cualquier acuerdo, alegando que “Nadie puede o lo hará” hacer concesiones sobre el tema. “Los ucranianos no darán sus tierras a los ocupantes”. Proclamó.

El negociador principal de Moscú, Kirill Dmitriev, advirtió que los países que intentan prolongar el conflicto de Ucrania probablemente hará todo lo posible para descarrilar la reunión planificada entre Putin y Trump.