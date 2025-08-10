Home Internacionales Al menos un muerto cuando los incendios forestales se extendieron por Europa...

Al menos un muerto cuando los incendios forestales se extendieron por Europa con el Monte Vesubio cerrado en Italia y viñedos franceses se convirtieron en cenizas

By
Jonathan Burgos
-
1
0
Al menos un muerto cuando los incendios forestales se extendieron por Europa con el Monte Vesubio cerrado en Italia y viñedos franceses se convirtieron en cenizas


Al menos una persona ha muerto a medida que los incendios forestales aterradores se extienden por Grecia y se extendieron por toda Europa.

Hasta 16,000 acres de tierra han sido diezmados en la región de Keratea, al sur de Atenas, en los últimos incendios que atraviesan el Mediterráneo.

3

Las llamas y el humo se levantan de los árboles ardientes mientras los bomberos continúan sus esfuerzos para extinguir los incendios cerca del Komotini, GreciaCrédito: Getty
Bombero luchando contra un incendio forestal.

3

Docenas de incendios han estalladoCrédito: editorial de Shutterstock
Air tanque que cae agua en un incendio forestal.

3

Una misión de rescate desesperada usando agua ha estado en marcha durante tres díasCrédito: Getty

Un anciano fue encontrado muerto dentro de su cama por bomberos que han estado luchando incansablemente contra los numerosos incendios.

Este es ahora el tercer día consecutivo de incendios forestales en la región, según el Observatorio Nacional en Atenas.

Han advertido que los fuertes vientos han avanzado que las llamas persistirán hasta al menos el lunes.

En Italia, los valientes bomberos abordaron un incendio forestal que rápidamente se dirigía hacia el Monte Vesubio.

Las autoridades ordenaron que todas las rutas de senderismo por el volcán cerca de Nápoles se cerraron inmediatamente a los turistas como precaución.



Fuente

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here