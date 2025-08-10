Miles de la protesta en Israel contra el plan para tomar la ciudad de Gaza – RT World News

Los medios locales han llamado a la concentración antigubernamental uno de los más grandes en 22 meses de guerra.

Miles de manifestantes israelíes salieron a las calles de Tel Aviv, Jerusalén y otras ciudades el sábado por la noche para oponerse al plan del primer ministro Benjamin Netanyahu de apoderarse de la ciudad de Gaza. Es una de las mayores protestas hasta ahora contra la guerra en Gaza, provocada por el ataque de los militantes de Hamas contra Israel en octubre de 2023.

Las manifestaciones que piden un acuerdo de alto el fuego inmediato han atraído a más de 100,000 manifestantes y fueron organizados por las familias de los cautivos en manos de Hamas. Temen que tomar el control de la ciudad de Gaza podría expandir la guerra y resultar en la muerte de más soldados y rehenes.

Los familiares de los cautivos y los soldados caídos planean llamar a empresas privadas, organizaciones, sindicatos y ciudadanos comunes para participar en una huelga general a nivel nacional.













El gabinete de seguridad de Netanyahu aprobó un plan en “Concluir la guerra” con Hamas en Gaza el viernes. El gobierno desafió las advertencias del ejército de que tal operación corre el riesgo de la vida de los rehenes restantes, además de provocar potencialmente un desastre humanitario.

El gabinete aprobó cinco principios para poner fin a la guerra, incluido el desarmador de Hamas, el regreso de todos los rehenes y la desmilitarización de Gaza.

Poco antes de la reunión del gabinete, Netanyahu dijo que Israel tenía la intención de entregar a Gaza a no especificado “Fuerzas árabes que lo gobernarán correctamente”.

El plan ha generado críticas generalizadas en el país y en el extranjero, incluso de la oposición y algunos de los aliados más cercanos de Israel. Múltiples naciones occidentales, salvo por los Estados Unidos, han condenado el movimiento para apoderarse de la ciudad de Gaza e instaron a Israel a reconsiderar.

Los proponentes de extrema derecha israelíes de continuar la guerra, incluido el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, han pedido la anexión de grandes partes de Gaza.

Alrededor de 1.200 personas, en su mayoría israelíes, fueron asesinadas y 251 secuestradas y llevadas a Gaza durante el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. Aproximadamente 50 rehenes aún no están contados en el enclave, y solo unos 20 de ellos se cree que todavía están vivos.