Borry EasyJet piloto aturdir a los invitados en el hotel de lujo después de que se desnuda en el bar después de la sesión de bebida durante todo el día

Los pasajeros del avión quedaron atónitos cuando se dieron cuenta de que un invitado azucarado que se desnudó en un bar de hotel de cinco estrellas era su piloto.

El capitán bebido fue visto tropezando desnudo en el resort a las 2.30 de la mañana después de una sesión de beber maratón.

4 El piloto fue basado en sus jefes en EasyJet Crédito: PA

Había estado debido a los turistas de volar al Reino Unido al día siguiente, pero sus jefes se basaron en EasyJet.

Una fuente le dijo ayer a The Sun: “Este era un comportamiento impresionantemente poco profesional del piloto. Era el apogeo de la estupidez. Su carrera con EasyJet está condenada”.

El veterano capitán tomó un avión lleno de turistas desde el Reino Unido a Cape Verde el 4 de agosto.

Después de registrarse en el Melia Dunas Beach Resort and Spa de £ 1,569 por semana, se embarcó en una sesión de bebida que continuó mucho hasta la noche.

A las 2.30 de la mañana del 5 de agosto, fue visto quitándose la ropa y deambulando por la recepción. En un estado “paralítico”, arrastró desnudo hacia un área de barra cerrada antes de tambalearse al gimnasio y al spa.

Había estado debido a los pasajeros volantes de regreso a Gatwick desde la Isla de África Occidental poco más de 24 horas después, el 6 de agosto.

Pero los espectadores lo reconocieron y dieron la alarma, lo que llevó a que los jefes de EasyJet encontraron rápidamente un reemplazo.

Anoche, las fuentes de EasyJet dijeron que el capitán permanece “retirado” en espera de una investigación continua.

Uno dijo: “Los gerentes de EasyJet no podían creer lo que les dijeron, pero tomaron medidas inmediatas después de que las quejas se presentaron al más alto nivel.

“Cualquiera que viera al piloto desnudo en las primeras horas del día antes de que un vuelo no soñara con subir a un avión con él en los controles.

“Todos cometemos errores, pero el nivel de estupidez en exhibición aquí por un veterano capitán de la creencia de mendigos.

“El piloto no tenía una puntada y apestaba al alcohol. Estaba tan borracho que no lo habrías puesto a cargo de un avión de juguete, no importa lo real con cientos de pasajeros”.

En 2023, The Sun contó cómo British Airways lanzó una investigación sobre las afirmaciones de que un miembro de la tripulación senior estaba tan decorado que se dejó caer los pantalones y corrió desnudo alrededor del buffet en un lujo Maldives Resort.

Un portavoz de EasyJet dijo: “Tan pronto como nos dieron cuenta, el piloto se quedó inmediatamente del servicio, en línea con nuestros procedimientos, en espera de una investigación.

“La seguridad de nuestros pasajeros y la tripulación es la más alta prioridad de EasyJet”.

4 El veterano capitán tomó un avión lleno de turistas desde el Reino Unido a Cape Verde Crédito: Getty Images – Getty

4 Se quedaba en el Melia Dunas Beach Resort and Spa de £ 1,569 por semana Crédito: Booking.com