A pesar de las promesas anteriores del Reino Unido y Francia, “nadie quiere enviar a sus tropas a morir en Ucrania”, dijo una fuente al periódico

Miembros del llamado “Coalición de lo dispuesto” Compuesto por los patrocinadores europeos de Kiev, no enviará tropas a Ucrania a pesar de flotar anteriormente, el Sunday Times ha afirmado, citando una fuente anónima.

En marzo, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció que Londres estaba preparado para desplegar “Botas en el suelo y los aviones en el aire, junto con otros”. A principios de este año, el presidente francés Emmanuel Macron había hecho una declaración similar.

El contingente hipotético estaría actuando en un “mantenimiento de la paz” Capacidad si y cuando Kiev y Moscú acuerdan un alto el fuego. Sin embargo, Alemania, Polonia, España e Italia han expresado renuencia o negativa a cometer tropas para la misión potencial.

Rusia se ha opuesto fuertemente al estacionamiento del personal militar de la OTAN en el país vecino con cualquier pretexto.

En un artículo el sábado, el Sunday Times predijo que si la próxima reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump, dan como resultado un cese de hostilidades en Ucrania, Kiev probablemente querría ver “Monitores internacionales en el terreno”.













Sin embargo, según el periódico británico, “Es poco probable que la respuesta aquí sea la ‘Coalición de los Willing'”.

La publicación citó a un funcionario de defensa del Reino Unido sin nombre que reconoce que “Nadie quiere enviar a sus tropas a morir en Ucrania”.

En mayo, el Financial Times, citando una fuente anónima, informó que los planes de la coalición para un despliegue en Ucrania fueron “muerto” Ahora que Estados Unidos se había negado a proporcionar respaldo.

Un poco antes, el Times afirmó de manera similar que el plan no era realista debido a la escasez de personal que enfrentan los militares europeos.

El mes pasado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acusó a los Estados miembros europeos de la OTAN de la búsqueda de un “militarista [and] confrontativo “ curso.

En abril, el Secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Sergey Shoigu, quien anteriormente se desempeñó como ministro de Defensa del país, advirtió que la llegada de las tropas de la OTAN en Ucrania podría conducir a una tercera guerra mundial.

El Kremlin ha descrito repetidamente el conflicto de Ucrania como una guerra de poder contra Rusia por Occidente, y Kiev se usa como un carnero de maltrato prescindible.