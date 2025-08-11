Cuatro periodistas de Al Jazeera muertos en la huelga israelí que golpeó la tienda multimedia cerca del Hospital de la Ciudad de Gaza ‘

Según los informes, cuatro periodistas de Al Jazeera han sido asesinados en una huelga aérea israelí en Gaza.

Todos los hombres estaban estacionados dentro de una carpa multimedia cerca del hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, que fue atacado, según Al Jazeera.

5 Según los informes, una imagen que muestra las secuelas de una de las carpas mediáticas golpeadas por ataques aéreos israelíes Crédito: Reuters

5 Según los informes, el periodista de Al Jazeera Anas al-Sharif ha sido asesinado en un ataque aéreo israelí Crédito: Al Jazeera

5 La carpa multimedia estaba cerca del ya desmoronado hospital de Al-Shifa en la ciudad de Gaza. Crédito: AP

Los corresponsales Anas al-Sharif y Mohammed Qreiqeh y los operadores de cámara Ibrahim Zaher y Mohammed Noufal han sido nombrados por la publicación.

La FDI confirmó que golpeó a Al-Sharif, de 28 años, quien ha sido uno de los mejores reporteros de Al Jazeera en el norte de Gaza a lo largo de la guerra.

Las FDI no mencionaron ninguno de los otros periodistas.

Israel acusó a Al-Sharif de “servir como jefe de una célula terrorista en Hamas” durante algún tiempo durante la guerra.

Dijeron que se ha hecho pasar por periodista y afirmó que es “responsable de avanzar en los ataques de cohetes contra los civiles israelíes y las tropas de las FDI”.

Se cree que Al-Sharif ha estado informando sobre el terreno a través de su cuenta X en los momentos anteriores a su muerte.

Estaba advirtiendo a los civiles en la ciudad de Gaza de intensos bombardeos israelíes.

La FDI dijo en un comunicado: “Antes de la huelga, pasos fueron tomados para mitigar el daño a los civiles, incluido el uso de municiones precisas, vigilancia aérea e inteligencia adicional “.

Israel ya ha anunciado planes para tomar la ciudad de Gaza antes del 7 de octubre con ellos advirtiendo a los civiles que evacúen de inmediato.

Al Jazeera ha criticado el papel de Israel en el conflicto de 22 meses que ha resultado en decenas de miles de bajas civiles.

Israel para ocupar completamente la ciudad de Gaza en el ‘plan de cinco pasos’ para finalmente destruir a Hamas, rehenes libres y terminar con la guerra sangrienta

También acusaron a las FDI de atacar a sus periodistas que informaban sobre el Strip.

Sigue un informe del comité para proteger a los periodistas que afirmaron que 186 periodistas han sido asesinados desde el comienzo de la ofensiva militar de Israel en octubre de 2023.

En julio, la Red de Medios de Al Jazeera emitió una declaración en la que denunciaron los “esfuerzos implacables” de las FDI presionando para una “campaña en curso de incitación dirigida a los corresponsales y periodistas de Al Jazeera en la Franja de Gaza”.

“La red considera esta incitación un intento peligroso de justificar la orientación de sus periodistas en el campo”, continuó.

El sol se ha comunicado con Al Jazeera para hacer comentarios.

Viene cuando Benjamin Netanyahu de Israel prometió “Gaza gratuito de Hamas” matones de una vez por todas, ya que detalló los últimos planes de guerra de Israel el domingo.

El desafiante primer ministro acusó al grupo terrorista de negarse a “dejar sus brazos”, dejando a Israel “no hay más remedio que terminar el trabajo”.

El plan vería a las FDI “desmantelar” las dos fortalezas restantes de Hamas en los campamentos centrales en Al Mawasi y Gaza City.

¿Cuál es el plan de cinco pasos de Israel en Gaza? Desarmamiento de Hamas Devolver Todos los rehenes – vivo y muerto Desmilitarización de la tira de Gaza israelí control de seguridad sobre Gaza Creación de un nueva administración civil que excluye tanto Hamas como la autoridad palestina

Netanyahu anunció: “Tenemos entre el 70 y el 75 por ciento de Gaza bajo control israelí, control militar.

“El jueves pasado, el gabinete de Israel, el gabinete de seguridad de Israel, instruyó a las FDI a desmantelar las dos fortalezas restantes de Hamas en la ciudad de Gaza y los campamentos centrales”.

Agregó que esta es “la mejor manera de terminar la guerra”.

Después de que Hamas es borrado y Gaza se desmilitarizan, el primer ministro dice que Israel mantendrá la “responsabilidad de seguridad”.

Añadió que se establecerá una “administración civil no israelí” en Gaza dentro de las 24 horas, agregó.

La agotadora guerra ha dejado un dolor inimaginable en Gaza para el pueblo palestino que todavía está atrapado a lo largo de la tira.

El conflicto se provocó cuando Hamas atacó a los civiles israelíes el 7 de octubre.

Tomaron 251 rehenes durante el asalto con 49 que aún se detuvieron en Gaza, incluidos 27 que dicen que los FDI están muertos.

El regreso de todos los rehenes, tanto vivos como muertos, es un pilar no negociable del plan con Israel acusando a Hamas de usarlos como un chip de negociación.

Los líderes israelíes han enfatizado que no se aceptará ninguna resolución para poner fin a la guerra a menos que incluya el regreso de cada cautivo.

5 El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió sobre las mentiras de Hamas el domingo Crédito: AP