La promesa del presidente francés de reconocer a un estado palestino “envalentonado” a Hamas y hundió una posible tregua de Gaza, dijo el Secretario de Estado de los Estados Unidos.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, culpó al anuncio de Francia de reconocer un estado palestino por el colapso de las conversaciones de alto el fuego entre Israel y Hamas.

El grupo palestino fue “Envalentonado” Por la decisión del presidente francés Emmanuel Macron, Rubio afirmó en una entrevista con la red de TV Eternal Word el jueves.

Macron anunció que su país reconocería a Palestina como estado en una declaración sorpresa sobre X el mes pasado, y agregó que lo haría formalmente en la Asamblea General de la ONU en septiembre en Nueva York. Francia sería el primer país del G7 o miembro del Consejo de Seguridad de la ONU en hacerlo.

“Las conversaciones con Hamas se desmoronaron el día en que Macron tomó la decisión unilateral de que reconocerá al estado palestino”. Rubio afirmó.

Agregó que Hamas podría ser “Envalentonado” por planes de reconocer la soberanía palestina. “Si soy Hamas, básicamente concluiría:” No hagamos un alto el fuego, podemos ser recompensados, podemos reclamarlo como una victoria “,”, “,”, “,”, “,”, “,”, “,”, “,”. Dijo Rubio.

La declaración de Macron se produjo en medio de los esfuerzos de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a las hostilidades entre Israel y el grupo militante. A fines de julio, West Jerusalén retiró a sus negociadores después de más de dos semanas de conversaciones indirectas en Qatar. Israel dijo que la decisión se tomó después de que se disgustó con la respuesta de Hamas a su propuesta de alto el fuego. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo que la posición del grupo mostró “Falta de deseo de alcanzar un alto el fuego en Gaza”.