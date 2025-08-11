Mamá admite haber asesinado y desmembrar a su propio hijo antes de dejar sus restos en Bask Bin para “ayudar a su novia”

Una madre que confesó asesinar a su propio hijo antes de desmembrar su cuerpo ha afirmado que estaba protegiendo a su novia.

Lorena Venier, una enfermera de 61 años, le dijo a la policía que mató a su hijo Alessandro, de 35 años, mientras él había estado abusando de ella y su compañera colombiana.

Lorena Venier, de 61 años, y Mailyn Castro Monsalvo, de 30, han confesado estar involucrado en el asesinato de su hijo y su pareja.

Alessandro Venier, de 35 años, fue encontrado cortado en tres piezas con su novia y mamá confesando el asesinato

7 Investigadores forenses que buscan en la casa en Italia Crédito: editorial de Shutterstock

Mailyn Castro Monsalvo, la madre del hijo de seis meses de Alessandro, confesó ayudar con el brutal asesinato mientras ella y Lorena fueron arrestados rápidamente.

Los restos de Alessandro fueron encontrados en su casa en Gemona del Friuli, cerca de la ciudad noreste de Udine, Italia.

Su cadáver fue inicialmente abandonado en el familiaEl contenedor de basura antes de moverse cuando comenzó a pudrirse y oler.

Más tarde, la policía descubrió que enterró en rápida y, según los informes, se cortó en tres partes.

Después de ser interrogada, Lorena también confesó el asesinato como le dijo a los fiscales: “He hecho algo terrible”.

La madre y el hijo vivían junto a la novia de Alessandro Mailyn.

Después del nacimiento de su primer bebé, la relación de la pareja dio un giro oscuro, según Lorena.

Ella alegó a la policía que Alessandro estaba abusando de ella y Mailyn y que su hijo tenía problemas de drogas y alcohol.

Según los informes, Alessandro estaba desempleado y se negó a ayudar en la casa.

Las cosas llegaron al punto de ruptura cuando dijo Mailyn, él y el bebé deberían mudarse a Colombia.

Lorena dijo que temía que la mudanza solo causara problemas mayores con ella ya no pudiera cuidar a Mailyn.

Lorena incluso dijo en una audiencia el 2 de agosto: “Mailyn es la hija que nunca tuve”.

Ella afirmó que la vida de la madre de uno estaba en peligro debido al presunto abuso.

Ella le dijo a la corte: “Mailyn estaba siendo golpeado, insultado y amenazado muchas veces con la muerte.

“Mi hijo minimizó la depresión postnatal que sufría. Alessandro era violenta, la vida de Mailyn estaba en peligro.

“No podría haberles permitido ir a Colombia, Mailyn y el bebé habría corrido riesgos muy graves allí”.

Lorena reclamó “la única forma de detenerlo era matarlo”.

Se alega que Mailyn ayudó a cometer la muerte espeluznante que ocurrió el 25 de julio.

Mailyn le contó por primera vez a la policía sobre el horrible asesinato

7 Lorena le dijo a la policía que mató a su hijo mientras él la había estado abusando de ella y su pareja colombiana. Crédito: Facebook

7 Los restos de Alessandro fueron encontrados en su casa en Gemona del Friuli, cerca de la ciudad noreste de Udine, Italia. Crédito: editorial de Shutterstock

Estaba en un estado vulnerable y confesó menos de una semana después del asesinato.

Se alega que la pareja ha aumentado un vaso de limonada con un tranquilizante con la esperanza de que Alessandro lo beba.

A pesar de terminar el vaso, sobrevivió.

Lorena se vio obligada a inyectarle dos dosis de insulina que ella había tomado del hospital Donde trabajaba, se ha reclamado.

La supuesta estratagema de sobredosis nuevamente no funcionó, pero dejó a Alessandro en mal estado.

La pareja decidió seguir el asesinato al informarlo con una almohada y estrangularlo hasta la muerte con sus propios bootlaces.

Lorena luego trató de esconder el cuerpo usando una sierra para dividir su cuerpo en tres partes y arrojarlo en un contenedor.

Ella admitió haber esperado vecinos Pensaría que se había mudado a Sudamérica como planeaba hacer.

La pareja lo mantuvo en secreto durante una semana antes de que Mailyn alcanzara el punto de ruptura y confesó.

Lorena ha sido acusada de asesinato y oculto un cuerpo.

Se sospecha que Mailyn instigó el asesinato.

La tranquila ciudad de Gemona del Friuli ha quedado en estado de shock por el asesinato.

Roberto Revelant, el alcalde de la ciudad, dijo: “Nada como esto ha sucedido aquí antes.

“Es algo terrible, es desgarrador”.

Se espera que los resultados de un examen post mortem se anuncien en los próximos días.

Las mujeres serán acusadas oficialmente una vez que se hayan revelado los resultados.

El niño de seis meses ha sido atendido con el alcalde diciendo que toda la comunidad se está reuniendo alrededor del bebé.