ARCITO golpeado por el calor de verano récord-Investigadores-RT World News

El hielo se está derritiendo a un ritmo acelerado, intensificando la interrupción climática, los científicos han informado

La región del Ártico ha experimentado su verano más popular registrado, con temperaturas que se elevan muy por encima del promedio y el hielo marino cae a niveles peligrosamente bajos, según una nueva investigación publicada en el blog Arctic News. El calor extremo ha empeorado la interrupción climática, advirtió el estudio.

Los nuevos hallazgos del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo (NSIDC) revelan que las temperaturas en la región fueron 3C más altas que el promedio estacional en julio de 2025, lo que condujo a la segunda extensión más baja de hielo marino registrado. La rápida pérdida de hielo ha prestado alarma entre los científicos.

La Organización Meteorológica Mundial (WMO) ha dicho que el Ártico se está calentando más del doble que el promedio global, lo que contribuye a cambios significativos en la dinámica climática regional. La tendencia del calentamiento también está afectando las temperaturas de la superficie del mar, particularmente en el Atlántico Norte.

El 5 de agosto de 2025, las temperaturas de la superficie del mar en el Atlántico Norte alcanzaron 32.8 ° C, con la corriente del Golfo transportando este calor hacia el norte, exacerbando aún más la pérdida de hielo en el Ártico. “Este calor acumulado plantea una gran amenaza para el hielo marino y el permafrost”. Los expertos advirtieron.













En el estrecho de Bering, la temperatura alcanzó los 20.3 ° C durante el mismo período. El aumento del calor de los eventos climáticos extremos, como las ondas de calor y las tormentas eléctricas, está empujando las temperaturas del río más altas y acelerando el hielo. Estas condiciones, incluida la lluvia en el hielo marino, contribuyen aún más a su declive.

La pérdida de hielo está siendo impulsada por bucles de retroalimentación como el efecto Albedo, donde la cubierta de hielo reducida expone más agua del océano, absorbe el calor y aumenta aún más las temperaturas. Esto desestabiliza el permafrost e intensifica los eventos meteorológicos extremos. Los científicos esperan que estos procesos se intensifiquen en los próximos años.

La afluencia de agua dulce por la fusión del hielo y los ríos ha ralentizado temporalmente la fusión, pero se espera que este efecto sea de corta duración. A medida que aumentan las temperaturas del océano, es poco probable que la influencia del agua dulce en la preservación del hielo evite una mayor pérdida rápida de hielo.