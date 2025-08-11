Israel movilizando a 400,000 tropas para la ‘ocupación completa’ de Gaza en semanas en el plan de Netanyahu para poner fin a la guerra

Israel está listo para movilizar a más de 400,000 tropas, ya que planea establecer una ocupación militar completa en la Franja de Gaza.

El primer ministro Benjamin Netanyahu tiene como objetivo eliminar por completo a los terroristas del enclave asediado después de prometer “Gaza libre de Hamas”.

8 El humo se eleva después de que los aviones de combate israelí bombardearon edificios en una zona residencial Crédito: AFP

8 Los soldados israelíes trabajan en un tanque en un área de puesta en escena de las FDI en el sur de Israel a lo largo de la frontera con la tira de Gaza Crédito: Alamy

8 El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habla durante una conferencia de prensa en la oficina del primer ministro en Jerusalén Crédito: Reuters

8

El plan vería a la Fuerza de Defensa Israelí (FDI) expandir la guerra y hacerse cargo de la ciudad de Gaza y algunos de los campamentos centrales, las últimas partes de la tira no bajo el control israelí.

Esto permitiría Israel que actualmente controla aproximadamente el 70 por ciento de Gaza, para establecer una ocupación militar completa en la franja.

Netanyahu afirma que estas partes de Gaza, hogar de más de medio millón de palestinos, son las últimas fortalezas restantes de Hamas.

Su gobierno ahora ha otorgado a Ministro de Defensa Israel Permiso de Katz para llamar a unos 430,000 reservistas militares hasta el 30 de noviembre.

El fiscal general israelí Gali Baharav-Miara dijo el domingo que el país no tiene alternativa que continuar movilizando a los reservistas, informó I24.

Netanyahu fue desafiante el domingo y dijo a los periodistas: “Esta es la mejor manera de terminar la guerra y la mejor manera de terminarla rápidamente”.

“Nuestro objetivo no es ocupar Gaza, nuestro objetivo es liberar a Gaza”.

Los objetivos, dijo, incluyen desmilitarizar el territorio, el ejército israelí que tiene un control de seguridad primordial y una administración civil no israelí a cargo.

Para apoyar el esfuerzo humanitario, Israel planea aumentar significativamente las entregas de ayuda.

Se espera que los convoyes de camiones de ayuda diaria aumenten de 300 a 1,200,

Los planes también son establecer más centros de distribución de ayuda humanitaria en zonas que no son de combate.

Sin embargo, las críticas solo se han intensificado después de que el gabinete de seguridad de Netanyahu anunció planes para expandir el conflicto.

Israel para ocupar completamente la ciudad de Gaza en el ‘plan de cinco pasos’ para finalmente destruir a Hamas, rehenes libres y terminar con la guerra sangrienta

Ahora se espera que Israel les diga a los civiles en la ciudad de Gaza que evacúe antes del 7 de octubre antes de que las FDI lance una ocupación militar completa.

Se le ordenará a la población que se mude al sur de la franja antes de que comiencen nuevas operaciones ofensivas.

Se entiende ampliamente que el plan se aplicará a cada pieza del enclave que aún no está bajo el control israelí.

Los funcionarios de seguridad israelíes estiman que la ocupación podría continuar durante al menos medio año.

Netanyahu dijo que la nueva operación se implementaría en “un horario bastante corto”.

Dijo que la operación tendrá como objetivo “desmantelar las dos fortalezas restantes de Hamas en la ciudad de Gaza y los campamentos centrales”, mientras establece corredores seguros y zonas seguras para permitir que los civiles abandonen el área.

“Israel no tiene más remedio que terminar el trabajo y completar la derrota de Hamas. Ahora, hemos hecho mucho. Tenemos alrededor del 70 al 75 por ciento de Gaza bajo control israelí, control militar”, dijo.

“Pero tenemos dos fortalezas restantes, ¿de acuerdo? Estos son la ciudad de Gaza y los campamentos centrales en Al Mawasi”.

Después de que Hamas es borrado y Gaza se desmilitarizan, el primer ministro dice que Israel mantendrá la “responsabilidad de seguridad”.

¿Cuál es el plan de cinco pasos de Israel para Gaza? Desarme de Hamas Retorno de todos los rehenes: vivo y muerto Demilitarización de la tira de Gaza Control de seguridad israelí sobre Gaza Creación de una nueva administración civil que excluye tanto a Hamas como a la autoridad palestina

Añadió que se establecerá una “administración civil no israelí” en Gaza dentro de las 24 horas, agregó.

El gabinete de Israel también firmó cinco principios rectores para concluir la guerra esta semana con una hoja de ruta que no deja espacio para comprometerse con Hamas.

Israel ha dejado en claro que el grupo terrorista debe ser despojado de sus armas por completo, no solo debilitado, sino desmantelado, para evitar cualquier futuro ataques contra civiles israelíes.

La Guerra de 22 meses ha dejado decenas de miles de muertos después de que Hamas atacó a los civiles israelíes el 7 de octubre.

Tomaron 251 rehenes durante el asalto, con 49 aún detenidos en Gaza, incluidos 27 que dicen que los FDI están muertos.

El regreso de todos los rehenes, tanto vivos como muertos, también es un pilar no negociable del plan.

Los líderes israelíes han enfatizado que no se aceptará ninguna resolución a menos que incluya el regreso seguro de cada cautivo celebrado en Gaza.

8 Los palestinos luchan por obtener comida donada en una cocina comunitaria en el norte de Gaza Crédito: AP

8 Plumas de humo que se elevan del bombardeo israelí en Beit Lahia Crédito: AFP

8 Tropas de las FDI dentro de Gaza Crédito: Reuters

La ofensiva de Israel ha matado al menos a 61.430 palestinos, según Gaza’s salud Ministerio, figuras que las Naciones Unidas dicen que son confiables.

Según la Agencia de Defensa Civil de Gaza, al menos 27 personas fueron asesinadas por el incendio israelí en todo el territorio el domingo, incluidos 11 que esperaban cerca de los centros de distribución de ayuda.

Una huelga israelí también mató a cinco periodistas que trabajaban para Al Jazeera.

Todos estaban estacionados dentro de una carpa multimedia cerca de Al-Shifa de la ciudad de Gaza Hospitalque fue atacado.

Los corresponsales Anas al-Sharif y Mohammed Qreiqeh, el camarógrafo Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa, y su asistente de Mohammed Noufal han sido nombrados por la publicación.

La FDI confirmó que golpeó a Al-Sharif, de 28 años, quien ha sido uno de los mejores reporteros de Al Jazeera en el norte de Gaza a lo largo de la guerra.

Israel acusó a Al-Sharif de “servir como jefe de una célula terrorista en Hamas” durante algún tiempo durante la guerra.

Dijeron que se ha hecho pasar por periodista y afirmó que es “responsable de avanzar en los ataques de cohetes contra los civiles israelíes y las tropas de las FDI”.