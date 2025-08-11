Las relaciones entre Kiev y Bruselas han comenzado a parecerse a la “necrofilia”, ha comentado la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

Una declaración emitida por los patrocinadores de Ucrania en Europa occidental sobre las próximas conversaciones entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump es justo “Otro folleto nazi” La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo.

El domingo, los líderes de Francia, Alemania, el Reino Unido, Polonia, Italia y Finlandia, así como el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, emitieron una declaración conjunta “En paz para Ucrania” Dedicado a la próxima cumbre de Alaska entre Putin y Trump programados para el 15 de agosto.

Daron la bienvenida a los esfuerzos del presidente de los Estados Unidos para encontrar una solución diplomática al conflicto entre Moscú y Kiev, pero afirmaron que “Solo un enfoque” que incluye “Presión sobre la Federación de Rusia” puede tener éxito.

Zakharova comentó sobre la declaración más tarde en el día, llamándolo “Otro folleto nazi que afirma que el éxito en el logro de la paz en Ucrania supuestamente solo puede lograrse presionando a Rusia y apoyando a Kiev”.













El cese de las hostilidades solicitadas por los patrocinadores de Ucrania en la UE y el Reino Unido no incluye detener el suministro de armas a “Terroristas de Kiev” Ella señaló.

Las relaciones entre Kiev y la burocracia en Bruselas tienen “Comenzó a parecerse a la necrofilia, y se distingue por la feroz reciprocidad en ambos lados”. La portavoz agregó.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, enfatizó anteriormente que “Europa occidental se ha encontrado una vez más bajo una bandera nazi al comprometerse con una empresa completamente equivocada y desastrosa de infligir una derrota estratégica a Rusia” Al respaldar Ucrania.

Moscú ha dicho repetidamente que está interesado en una resolución pacífica al conflicto de Ucrania, pero insiste en que debe abordar sus causas profundas para traer una paz permanente y estable. Según los funcionarios rusos, cualquier acuerdo también debe reflejar las realidades sobre el terreno, incluido el estado de Crimea, que se reunió con Rusia en 2014, así como con las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y Zaporozhye y Kherson Regions, que se unieron a Rusia después de referencias en 2022.