El turista británico se derrumba en la playa después de ser drogado y robado por 3 mujeres en estafa de ‘Goodnight, Cinderalla’

Un turista británico fue encontrado colapsado en la arena después de ser drogado y robado por tres mujeres.

Fue descubierto inconsciente en la popular playa de Ipanema de Río de Janeiro después de ser víctima de la horrible estafa de “buenas noches Cinderalla”.

4 El turista británico cayó al suelo después de ser drogado por mujeres locales Crédito: Newsflash

4 Amanda Couto Deloca, de 23 años, fue arrestada bajo sospecha de dopar el británico Crédito: Newsflash

4 Mayara Ketelyn America da Silva, de 26 años, también fue arrestada Crédito: Newsflash

La artimaña se ha vuelto cada vez más común en Brasil entre las trabajadoras sexuales y las escoltas que usan Rohypnol, GHB, o cualquier droga de violación de fecha, para los turistas de drogas y los roban.

En este caso, la víctima, una joven estudiante universitaria, estaba de vacaciones con un amigo de la escuela cuando conocieron a tres mujeres en un baile de samba.

Después de dirigirse a un bar local para continuar la noche, una de las víctimas dijo que le entregaron un cóctel de Caipirinha antes de perder toda la conciencia.

Cuando se despertó en el hospital, dijo que se habían robado £ 16,000 de su cuenta.

Los dos británicos, que no han sido nombrados, también afirman que sus teléfonos también fueron tomados.

Más tarde, la policía identificó a los sospechosos como Amanda Couto Deloca, de 23 años, Mayara Ketelyn America da Silva, de 26 años, y Raiane Campos de Oliveira, de 27 años, gracias a un video que hace las rondas en línea.

Las imágenes horribles muestran a la víctima tambaleándose a lo largo de la playa antes de colapsar en la arena.

Luego se ve a las mujeres corriendo por la calle y saltan a un taxi antes de salir rápidamente del área.

Según los investigadores, las mujeres son trabajadoras sexuales que objetivo Turistas en la ciudad.

Campos de Oliveira, incluso fue encarcelado previamente durante seis meses por el mismo tipo de delito.

Los oficiales también identificaron al taxista que alejó a las mujeres después de cometer el delito, aunque no se cree que haya estado involucrado.

La unidad especial de apoyo turístico ha lanzado una investigación sobre el caso y ha instado a los visitantes a tener mucho cuidado al socializar con extraños.

Esto se produce cuando la estafa se ha generalizado preocupantemente en el área con puñados de turistas que sufren sus consecuencias.

A principios de este mes, una escolta fue arrestada por atraer a turistas coquetos antes de drogarlos y robarlos de £ 13,000.

Se sospechaba que Francini Demétrio Sitas, de 23 años, robó, robó y golpeó a un francés en Río de Janeiro, Brasil.

Dijo que hablaron y bebieron antes de ir a Copacabana, donde continuaron bebiendo, antes de regresar al centro de la ciudad, donde fue víctima de su estafa.

Mientras tanto, el año pasado, dos mujeres atacaron a los turistas chilenos Ronald Rafael Tejeda Sobarzo y Andrés Ignacio Orellana Ruiz.

La pareja deslizó una droga de violación de fecha en las cervezas de los hombres antes de robar los teléfonos móviles de los hombres.

Trágicamente, empujaron a los turistas drogados de un acantilado de 10 pies de altura hacia un abismo.