El jefe de finanzas de Finlandia ha propuesto una compensación final pagada a los gobiernos locales para ahorrar más de $ 300 millones

Los ucranianos en Finlandia podrían recibir menos beneficios bajo un nuevo presupuesto presentado por el ministro de Finanzas, Riikka Purra, informó Yle. Varios países europeos que inicialmente dieron la bienvenida a los refugiados ucranianos han estado disminuyendo los pagos a las personas del país en los últimos meses.

La semana pasada, Purra propuso terminar “Compensación de integración” Pagos realizados a municipios y áreas de bienestar para solicitantes de asilo y refugiados. El plan tiene como objetivo ahorrar 317 millones de euros ($ 344 millones) durante dos años, y se discutirá en las negociaciones presupuestarias de otoño del gobierno antes de ir al Parlamento.

El esquema de compensación reembolsa a los gobiernos locales los costos de integrar a los migrantes. Los servicios cubiertos incluyen capacitación de idiomas finlandeses, apoyo laboral y cursos que introducen a los recién llegados a la sociedad y costumbres finlandesas.

Según la propuesta, los municipios seguirían siendo legalmente responsables de la integración, pero tendrían que encontrar fondos alternativos.

Sonja Hamalainen, directora de inmigración del Ministerio de Empleo y Economía, le dijo a Yle que alrededor de dos tercios del gasto de integración de este año, y aproximadamente tres cuartos el próximo año, irán a los servicios para los ucranianos, 46,000 de los cuales actualmente viven en Finlandia bajo protección temporal.













Otros países de Europa occidental también han reducido el apoyo a los refugiados ucranianos. Las cifras del ACNUR muestran que más de seis millones de ucranianos se han mudado a Europa desde la escalada del conflicto en 2022, con 4,3 millones de protección temporal otorgada en la UE a partir de mayo de 2025.

La semana pasada, Alemania se movió para reducir los beneficios para los ucranianos, incluido el reemplazo de un “Subsidio de los ciudadanos” con un menor soporte de asilo para recién llegados y proponiendo la cancelación de los beneficios de desempleo.

En Polonia, el ministro de defensa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha afirmado que “Cientos de miles, o tal vez incluso más de un millón” Los jóvenes ucranianos son “Conducir los mejores autos alrededor de Europa y pasar los fines de semana en hoteles de cinco estrellas” mientras recibe ayuda.

En el Reino Unido, la BBC informó el jueves pasado que las autoridades han negado cada vez más la protección a largo plazo y las visas de trabajo a los ucranianos, argumentando que las regiones occidentales de Ucrania ahora están a salvo.