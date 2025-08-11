Donald Trump cree que sabrá en solo dos minutos si Vladimir Putin quiere la paz cuando se emparejan el viernes.

El presidente de los Estados Unidos describió las próximas conversaciones en Alaska como una “reunión sentida” para ver si su homólogo ruso realmente quiere terminar la guerra “con”.

Trump y Putin se reunirán en suelo estadounidense el viernes para discutir el fin de la guerra de Ucrania

Trump ha revelado detalles para su reunión con Putin el viernes

Los lugareños son testigos de la devastación de edificios residenciales bombardeados por las fuerzas rusas en Ucrania el 10 de agosto

Trump dijo a los periodistas que ordenaría a Putin: “Tienes que terminar esta guerra, tienes que terminarla”.

Explicó que a pesar de tener la esperanza de llegar a un acuerdo significativo con el Kremlin Las cosas del líder podrían volverse agrios.

Las conversaciones “serán buenas, pero podría ser mala”, según Trump, mientras prometía: “Estoy aquí por una razón, deshacerme de una guerra que alguien más comenzó”.

El enfrentamiento histórico, programado para el 15 de agosto, marcará la primera vez que la pareja se ha reunido desde junio de 2019.

Los detalles exactos para la reunión aún no se han finalizado a pesar de que ambas partes confirman que asistirán.

Un debate importante que aún se está gestando dentro de la Casa Blanca es si invitar o no al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Hablando hoy, Trump dijo que su objetivo es que Putin y Zelensky hablen en persona en algún momento pronto.

“En última instancia, los voy a poner a los dos [Putin and Zelensky] En una habitación “, anunció el presidente.

Pero parecía derribar cualquier idea de que Zelensky tenía un asiento en la mesa el viernes.

“Diría que podría ir, pero se ha ido a muchas reuniones, ha estado allí durante tres años y medio y no pasó nada”, agregó Trump.

¿Podría ser arrestado por el criminal de guerra de War cuando se encuentra con Trump? Cómo Vlad usará laguna para escapar de los puños en Alaska

Trump está programado para marcar con líderes europeos, incluido Zelensky, el miércoles para una cumbre de emergencia en preparación para la reunión de Putin.

Dijo que llamaría a los líderes europeos “con quien me llevo muy bien” después de dejar las conversaciones.

Trump dijo el lunes: “Lo he dicho varias veces y me ha decepcionado porque tendría una gran decisión con él [Putin] Y luego los misiles serían lobos en Kyiv o en algún otro lugar “.

Añadió: “Me gustaría ver un alto el fuego, me gustaría ver el mejor trato que podría hacerse para ambas partes, se necesitan dos para Tango”.

Viene como un mejor vladimir Putin Crony instó al tirano a poner fin a su guerra en Ucrania, pocos días antes de que Crunch habla con Donald Trump, según los informes.

Según los informes, el jefe adjunto de la administración de Putin, Dmitry Kozak, alentó al líder ruso a detener la invasión y comenzar las conversaciones de paz.

Fuentes cercanas al presidente de los Estados Unidos dijeron que tenían “mucha esperanza” UcraniaEl líder de ‘Sería invitado a las muy esperadas conversaciones.

Un funcionario de la administración superior dijo a NBC Noticias que una reunión trilateral sigue siendo “absolutamente” posible.

Otro oficial informado sobre las conversaciones de la Casa Blanca dijo: “Se está discutiendo”.

Se cree que no se ha hablado de una invitación oficial con Kyiv hasta el momento.

Según los informes, el ayudante de Putin Top Putin Dmitry Kozak (L) ha instado a Putin a poner fin a la guerra

Unidades anti-drone ucranianas por un UAV ruso en Donetsk, Ucrania

Un alto funcionario de la Casa Blanca explicó: “En este momento, la Casa Blanca se está centrando en planificar la reunión bilateral solicitada por el presidente Putin”.

Zelensky ya se ha mantenido firme de que debe participar en cualquier conversación de paz, ya que impactan directamente en el futuro de su país.

Hablando la semana pasada, el valiente líder dijo que cualquier pacto golpeado sin la participación de Kiev sería “decisiones muertas contra la paz” y lo haría fallar Antes de que comenzaran.

“Cualquier decisión que esté en contra de nosotros, cualquier decisión que no tenga Ucrania, son al mismo tiempo decisiones contra la paz”, dijo.

“No lograrán nada”.

Su poderosa postura ahora ha sido ecológica por los líderes europeos.

Sir Keir Starmer y los líderes de Francia, Italia, Polonia, Finlandia y la UE emitieron una advertencia que dice que no puede haber paz sin Ucrania.

Se dice que el antiguo aliado de Putin Kozak, de 66 años, salió de la línea después de años de ser opuesto en secreto, el Nueva York Tiempos reportados.

Se cree que presentó un plan para poner fin a la lucha, que incluso incluía propuestas para reformas internas.

Antes de la invasión a gran escala en 2022, Kozak advirtió al presidente ruso sobre los riesgos de la feroz resistencia ucraniana.

¿Quién es Dmitry Kozak? por Harvey Geh El antiguo aliado de Putin Dmitry Kozak se elevó de un fiscal de San Petersburgo al jefe adjunto de la administración de Putin a través de estrechos vínculos con el presidente ruso. Nacido en lo que era Ucrania soviética, sirvió en las fuerzas especiales de GRU antes de entrenar como abogado. Ha gestionado proyectos cruciales como los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014 y la integración de Crimea después de que se anexó. En 2020 se convirtió en el enviado principal de Rusia a Kyiv, negociando sobre Donbas y Transnistria. Kozak advirtió en privado a Putin que invadir Ucrania fue un error, y después de proponer un acuerdo de paz. Ha sido marginado desde su oposición secreta a la guerra. Muchos de sus deberes han sido entregados lentamente a su reemplazo de facto Sergei Kiriyenko. Debido a su papel central en la anexión de Crimea y la desestabilización de Ucrania, Kozak enfrenta sanciones del Reino Unido, UE y EE. UU.

También lo intentó, pero no pudo negociar una tregua en funcionamiento después de que comenzó la guerra.

Los funcionarios occidentales afirmaron que Kozak continuó contactándolos en los últimos años, buscando argumentos que podrían influir en Putin.

El mejor asistente ruso logró la integración de Crimea en Rusia Después de que fue anexado en 2014.

También manejó los preparativos para el 2014 Invierno Juegos Olímpicos en Rusia.

Pero el alto funcionario ha perdido gran parte de su influencia política desde la sangrienta invasión de Putin.

El llamado con los líderes europeos el miércoles ha sido organizado por el canciller alemán Friedrich Merz mientras los líderes europeos luchan desesperadamente para transmitir su mensaje a Trump.

Según los informes, la cumbre en línea se centrará en cómo presionar a Rusia, cómo lidiar con los territorios ucranianos incautados por Rusia, garantías de seguridad para Kiev y la perspectiva de posibles conversaciones de paz.

Los líderes europeos han dejado en claro que Putin primero debe aceptar un alto el fuego antes de que se puedan realizar conversaciones de paz.