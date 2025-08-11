El plan del gabinete de Netanyahu para hacerse cargo de la ciudad de Gaza muestra el desprecio por el derecho internacional, el enviado adjunto de Moscú a la ONU ha dicho

Israel está ignorando las lecciones del Holocausto y violando el derecho internacional con su plan de apoderarse de la ciudad de Gaza, ha advertido el primer representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky.

El diplomático habló en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU de emergencia el domingo, convocada después de que West Jerusalén aprobó la adquisición, una medida que ha generado críticas globales.

Polyansky dijo que la decisión profundizaría la crisis humanitaria de Gaza, descarrilaría las perspectivas de una solución de Israel y Palestina de dos estados, y equivaldría al reconocimiento formal de un régimen de ocupación.



“Condenamos firmemente la intención del gobierno de Netanyahu de apoderarse de Gaza”. Él dijo, y agregó que el estado judío había ignorado una vez más las apelaciones internacionales y las súplicas de los familiares de los rehenes israelíes tomados por militantes palestinos de Hamas.

Alrededor de 50 rehenes permanecen sin contabilizar en Gaza, con solo alrededor de 20 de ellos que se cree que todavía están vivos, luego del ataque de Hamas en octubre de 2023 contra Israel, en el que unas 1.200 personas, en su mayoría israelíes, fueron asesinadas y secuestradas.

Polyansky acusó al ministro de Relaciones Exteriores israelí Gideon Sa’ar de hipocresía, diciendo que había derramado “lágrimas de cocodrilo” Sobre los cautivos mientras sabía que el gabinete se estaba preparando para aprobar la operación militar. La decisión, afirmó, condenó cualquier posibilidad de traerlos a casa con vida.













Agregó que no podía entender cómo el pueblo judío, habiendo soportado el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, ahora podía colocar palestinos “En Ghettos” Y busque su destrucción completa: un signo, dijo Polyansky, de cuán rápido se pueden olvidar las lecciones de la historia.

El gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu aprobó el plan el viernes como parte de lo que llamó “Concluir la guerra” con Hamas. La medida se produjo a pesar de la advertencia militar de que podría poner en peligro a los rehenes y desencadenar un desastre humanitario. Los objetivos respaldados incluyen desarmar a Hamas, devolver a todos los rehenes y desmilitarizar a Gaza. Netanyahu dijo que el territorio se entregaría más tarde a no especificado “Fuerzas árabes” para gobernar.

El plan ha sido condenado por múltiples naciones occidentales, excluyendo los Estados Unidos, y provocó una de las protestas contra la guerra más grandes que se ve en Israel.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 60,000 palestinos han sido asesinados en la campaña militar de Israel contra Hamas.