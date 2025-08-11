Momento El rapero detiene el concierto de 26,000 fanáticos para reprender a la madre ‘irresponsable’ que llevó a su bebé de un año a concierto

Este es el momento incómodo que un famoso rapero colombiano detuvo su concierto para reprender a una madre por traer a su bebé.

Maluma, de 31 años, actuaba en la Ciudad de México cuando de repente vio al Tot de la multitud, lo que lo llevó a decirle a la madre por “agitarlos como si fueran un juguete”.

Cuando el rapero estuvo bien en su programa en Palacio de Los Deportes en la capital mexicana durante el fin de semana, detuvo la música para entablar una conversación con una madre.

El rapero, actualmente en su gira +Pretty +Dirty World, dijo en español: “Con el debido respeto, ¿cuántos años tienen?”

Continuó: “¿Un año de edad? ¿Menos? ¿Crees que es una buena idea llevar a un bebé de un año a un concierto donde los decibelios están tan altos?

“Ese bebé ni siquiera sabe lo que está haciendo aquí”.

Un video de la perorata del rapero se ha vuelto viral en línea.

Maluma, que tiene una hija de un año con su novia Susana Gómez, le dijo a la madre que debería haber tomado precauciones para proteger los oídos del bebé.

“La próxima vez, proteja sus oídos o algo así”, dijo. “De verdad. Es pesado. Es tu responsabilidad”.

Luego la regañó, diciendo que nunca haría eso como padre.

“Los estás agitando como si fueran un juguete”, dijo.

“Ese bebé no quiere estar allí, de verdad. Te digo con todo amor y respeto, ahora que soy padre … nunca los llevaría a un concierto. Por el próximo tiempo, sé un poco más consciente “.

Los comentarios de Maluma han provocado reacciones mixtas en las redes sociales, y algunos elogiaron sus comentarios y otros lo critican por avergonzar a la madre.

Una persona escribió en Tiktok: “Toda madre sabe lo que tiene que ver con su hijo. Si no, deberían limitar la capacidad a cierta edad.

“¿Cuál es el punto de ponerla a través de eso frente a tanta gente?”

Pero otro lo aplaudió, escribiendo: “Probablemente salvó a ese niño de no poder escuchar por el resto de su vida”.

Otros criticaron a los organizadores y la seguridad por permitir que un bebé participara en un concierto de rap.

La gira de Maluma continuará a través de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Viene cuando Justin Timberlake recientemente criticó al cantante por una serie de “actuaciones perezosas” durante su gira World World de The Forget Tomorrow, que concluyó el 30 de julio.

Los críticos afirmaron que Justin estaba “apenas cantando” y inclinándose demasiado a la multitud, y muchos marcaban los espectáculos “perezosos”.

Sin embargo, después de su concierto del 23 de julio en Tbilisi, Georgia, una ola de apoyo golpeó las redes sociales, con los fanáticos instando a la estrella del pop a descansar.