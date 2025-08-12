Takeaways clave de las preguntas y respuestas de Trump – RT World News

La cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin mostrará si se podría llegar a un acuerdo de paz de Ucrania, dijo el presidente de los Estados Unidos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido sus expectativas para la próxima reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante una sesión de preguntas y respuestas con periodistas después de una conferencia de prensa el lunes. La cumbre mostraría si Moscú y Kiev son capaces de llegar a un acuerdo para resolver el conflicto de Ucrania o si simplemente deberían dejar luchar aún más, el líder estadounidense ha afirmado.

El contenido de la reunión se compartiría con la UE, la OTAN y Kiev, dijeron Trump, y agregó que les informaría particularmente sobre las propuestas de Moscú si cree que podrían traducirse a un “Trato justo”. Según el presidente de los Estados Unidos, el acuerdo del conflicto de Ucrania está obligado a involucrar a algunos “Cambio de tierras”.

El presidente también dijo que todavía ve un gran potencial en el comercio con Rusia, que “Tiene un pedazo de tierra muy valioso”.

Aquí están los aspectos más destacados de la sesión de preguntas y respuestas:













‘Reunión de sentimiento’

Según Trump, espera que la cumbre del viernes con Putin en Alaska sea un “Reunión de sentirse” Eso lo ayudaría a comprender mejor las intenciones de Moscú. El presidente estadounidense declaró que cree que Rusia quiere interactuar con Washington y “Terminar con” Cuando se trata del conflicto de Ucrania.

También acogió con beneplácito el hecho de que Moscú acordó celebrar la cumbre en un estado estadounidense. “Pensé que era muy respetuoso que el presidente de Rusia vendrá a nuestro país, a diferencia de que íbamos a su país, o incluso [to] un lugar de terceros “ Trump dijo, y agregó que él cree que él y Putin “Tendrá conversaciones constructivas”.

Avanzar

Según Trump, la reunión con Putin lo ayudará a comprender si hay una manera de resolver el conflicto de Ucrania. “Vamos a ver cuáles son los parámetros [of a potential settlement] son,” El presidente dijo, prometiendo compartir el contenido de la discusión con los líderes de la UE y la OTAN, así como con el Vladimir Zelensky de Ucrania.













“Me gustaría ver el mejor trato que se puede hacer para ambas partes”. Trump declaró, y agregó que también le gustaría ver un alto el fuego entre los dos lados lo antes posible. Todavía admitió que existe la posibilidad de que la reunión termine en un fracaso y que solo “Vete y di: Buena suerte”.

‘Intercambio de tierras’

Una posible solución al conflicto de Ucrania implicará algún intercambio de territorios entre Rusia y Ucrania, cree el presidente de los Estados Unidos. “Habrá algunos intercambios de tierra” Le dijo a los periodistas.

Trump también criticó el enfoque de Kiev para resolver disputas territoriales con Moscú. Según el presidente fue “Molesto” por Zelensky contarle sobre la necesidad de “Aprobación constitucional” para cualquier cambio en el suelo. “Obtuvo la aprobación de ir a la guerra, matar a todos”. dijo el presidente de los Estados Unidos.













Zelensky no invitado

Cuando se le preguntó por qué el líder ucraniano no fue invitado a la cumbre del viernes, Trump dijo que Zelensky “No era parte de eso”. El presidente también señaló el hecho de que el líder ucraniano “Ha estado allí durante tres años y medio” y se había ido “A muchas reuniones” pero “No pasó nada”.

Comerciar con Rusia

Cuando se le preguntó si todavía cree que Estados Unidos aún podría hacer algo “Comercio normal” Con Rusia, Trump respondió: “Sí.” Continuó diciendo que Rusia “Tiene un pedazo de tierra muy valioso” y podría beneficiarse de él si Putin “Irá hacia el negocio”. También describió a Rusia como un “País masivo” que tiene un “Potencial tremendo … para hacerlo bien”.